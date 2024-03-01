桃青年局將成立10年 打造青年月系列活動邀OZONE表演

為迎接329青年節來臨，並慶祝桃園青年事務局成立10周年，青年局今年特別將3月打造為「青年月」，以「探索夢想島 青春不一Young」為主題，舉辦精彩豐富的系列青年活動。首先登場的「2024青年嘉年華」將在3月10日於桃園藝文廣場盛大舉辦，集結60個特色攤位，以展售或分享等形式呈現青年多元成果，邀請現場民眾一同「登島」見證桃園青年世代的創意能量。

嘉年華活動以「青年夢想島」為主軸，規畫荒野叢林島、文明遺跡島、初心火山島及活力海灣島等主題攤位，號召在地青創團隊、地創團隊、文創職人、學校社團、社會企業等輔導團隊及特色品牌響應，共同展現各領域桃園青年的創意與成果。

主舞台也邀請高人氣男團OZONE帶來精彩表演，更集結在地優秀青年歌手、樂團及社團前來演出，桃園星人秀冠軍樂團壹玖巴樂隊、桃園鐵玫瑰熱音賞2022大賞獎巴查克，及人氣獎桑尼樂團主唱蘇文劭，共同展現桃園青年音樂軟實力。

除豐富的市集攤位及舞台活動外，還特別推出桃園青年職人帶來的文創手作DIY課程，讓現場民眾免費體驗，即日起開放線上報名預約，體驗名額有限、額滿為止。民眾於當日活動現場完成指定任務，還可抽機車、Switch、平板等精彩好禮，活動場域更設置互動塗鴉牆、特色打卡牆及胖卡餐車，邀請民眾一同參與，留下美好回憶。

青年局長侯佳齡表示，桃園青年具有熱忱、活力、創意及勇於挑戰的特質，在探索及成長的過程，如同登上未知的夢想島，島上乘載著青年恣意揮灑創意、探索無限的可能。

青年月將陸續展開系列活動，包含科技新創職場體驗、設計學群學習成果展、地方創生永續論壇、青諮委員座談會、溪海花卉農遊活動等，更多系列活動詳情可上「桃園市政府青年事務局」官網及FB、IG粉絲專頁。