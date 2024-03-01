苗121新設三天分隔柱整排被撞斷剩1支 縣府：暫緩修復

苗栗縣苗121縣道位在通霄鎮梅南里南和路二段一處西向出彎道路段，去年下半年因陸續發生兩起死亡事故，相關單位經會勘建議施設中央分隔柱做改善，未料本周新設置15支中央分隔柱，才三天就被車輛撞毀，整排斷光光僅剩1支，苗縣府工務處今接獲通報後表示，將暫緩修復，改畫設「慢」字標線。

這處被建議改善道路安全路段，去年中秋節曾發生婦人因穿越馬路被轎車撞死，之後又發生一起機車騎士出彎道後自摔路肩死亡事故，地方民意代表認為因車輛車速過快容易釀禍，建議施設中央分隔柱避免車輛任意跨越車道違規超車。

不過，當地民眾看到周二才新設的15支中央分隔柱，昨第三天就被車輛撞光光僅剩1支，認為該設施反而會影響行車交通安全，希望權責單位能通盤考量，儘快拆除分隔柱基座，恢復道路原樣，只要雙黃線即可。

苗縣府工務處交通規劃科長杜英嘉表示，部分雙向兩車道縣道常有長距離畫設雙黃線禁止超車引發爭議，最近兩三年來，在大方向上，只要重新刨鋪柏油路面後，僅會在路口20公尺內及彎道設置雙黃線禁止超車，其他路段中央僅畫虛黃線。

至於有發生死亡事故地點，經會勘有安全疑慮部分還是會做相關改善，南和路該路段新設中央分隔柱幾乎全被撞毀，應該也是民眾開車習慣不佳所導致，但考量苗121南和路全線僅該處有新設中央分隔柱，用路人可能會感覺突兀，今天上午初步與當地里長溝通後，將暫緩修復，改在路面畫設「慢」字標線，提醒用路人放慢車速。

縣議員翁杰表示，尊重縣府工務處的專業判斷，但希望以後相關會勘時，能再多廣納各方意見，尤其公部門有新措施時，可事先多作宣導，讓民眾知道。至於暫緩修復，改畫設「慢」字標線，感覺像是擱置問題，而不是解決問題，建議再做評估，尋求合理改善方式