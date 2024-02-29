國小校長兼任營養午餐秘書遭質疑 竹市府要求移交給護理師

有民眾表示，新竹市有國小校長兼任學校營養午餐秘書，憂心午餐品質。市府說，這所學校校長是考量學期初班級業務忙碌而協助處理，後續已依規定移交給護理師執行。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」貼文表示，新竹市某國小校長要兼任午餐秘書，是否太大材小用，也擔心午餐的規劃應給專業者處理。對此，有人留言回應，校長兼任營養午餐工作似乎不妥。

新竹市政府向中央社記者說，教育處已電話聯繫這所學校，校方說明是因校長考量學期初始，各班的班級業務忙碌，為免耽誤校務行政，才暫時協助處理。

市府表示，目前學校依照工作責任制，依規定移交給護理師執行，工作正在協調中。另外，教育處今天也請督學到校關心，並了解學生用餐情形，確保學生權益不受影響。