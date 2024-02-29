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繼牛奶河竹北豆子埔溪又變色 環保局澄清：黑色沉積物

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
昨天有住戶發現，豆子埔溪勝利七街河段變成黑色，整條河宛若遭人倒入墨汁。圖／議員朱健銘提供
昨天有住戶發現，豆子埔溪勝利七街河段變成黑色，整條河宛若遭人倒入墨汁。圖／議員朱健銘提供

新竹縣竹北市豆子埔溪繼上周文平路與縣政九路段2度出現「牛奶河」後，昨天又有住戶發現豆子埔溪勝利七街河段變成黑色，整條河宛若遭人倒入墨汁。雖新竹縣環保局立即澄清，表示這是底部黑色沉積物所致，表流水均無異常，但長期關心溪流的新竹縣議員朱健銘無法接受，質疑汙泥怎麼會是黑色？居民也指出，住這20幾年沒看過變黑。

朱健銘指出，今天接獲民眾陳情指出，昨天傍晚5時許，豆子埔溪勝利七、八街、莊敬三橋河段，水面竟變成黑色，且豆子埔溪上周才因建商排放汙水變成「牛奶河」登上新聞版面，沒想到縣府才說要整治隔沒幾天，豆子埔溪竟又變成黑色，相當諷刺。

附近住戶也指出，他住在這邊20幾年，從不曾看過豆子埔溪變黑色，為此他跑到上游芎林去查看，發現該河段從芎林到竹北都沒水流動，直到勝利七街河段才有流水，但水已變成咖啡、深綠色。

新竹縣環保局也澄清，昨天獲報後已派員至現場查看，但豆子埔溪河段上游2處排水均正常，表流水也無異常顏色，初步研判是河底黑色沉積物造成。

但此說法朱健銘無法接受，若是底部沉積，應該是黃色才對，若是石頭也不該是黑色，這一兩周豆子埔溪連續發生汙染問題，認為環保局應該用更強硬態度開罰，若又是建商造成，應勒令停工。

附近住戶也指出，豆子埔溪的顏色相當不對勁，他本人也有到現場查看，不像是下面底層石頭的顏色。

為徹底改善豆子埔溪河域，新竹縣政縣2020年起委託顧問公司，辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，獲得環境部補助投入共計1億8740萬元改善，今天下午縣府和各級民代也在台大竹北分部碧禎館辦理細部設計地方說明會，預計3月進行細部設計審查會，經中央核定後，下半年辦理發包作業。

議員陳凱榮也表示，他今天也會出席說明會，2年前就曾針對豆子埔溪汙染問題在議會提出質詢，但沒想到汙染問題依然沒有改善，且日益嚴重，建議針對連續造成汙染的工地，除了限期改善、裁罰外，必須新增廢水處理設備，未經過濾不得排放，必要時勒令停工。同時也建議清淤疏濬時，要一併將雜草和底泥清走。

朱健銘表示，贊成縣府增設淨水工程等改善計畫，但希望看到成效，至於汙染部分，也請環保局派員到建案工地不定時抽查，以免再次發生。

附近住戶也指出，他住在這邊20幾年，從不曾看過豆子埔溪變黑色。圖／議員朱健銘提供
附近住戶也指出，他住在這邊20幾年，從不曾看過豆子埔溪變黑色。圖／議員朱健銘提供
繼上周一（19日）豆子埔溪出現不明乳白色液體和白色粉末，昨天又有民眾發現水面又變成白色。圖／取自臉書新竹爆料公社
繼上周一（19日）豆子埔溪出現不明乳白色液體和白色粉末，昨天又有民眾發現水面又變成白色。圖／取自臉書新竹爆料公社
新竹縣工務處也加緊區域改善計畫，預計投入1億8740萬建置淨化及截流系統工程等。圖／新竹縣政府提供
新竹縣工務處也加緊區域改善計畫，預計投入1億8740萬建置淨化及截流系統工程等。圖／新竹縣政府提供
新竹縣環保局澄清，昨天獲報後已派員至現場查看，但豆子埔溪河段上游2處排水均正常，表流水也無異常顏色，初步研判是河底黑色沉積物造成。圖／議員朱健銘提供
新竹縣環保局澄清，昨天獲報後已派員至現場查看，但豆子埔溪河段上游2處排水均正常，表流水也無異常顏色，初步研判是河底黑色沉積物造成。圖／議員朱健銘提供

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