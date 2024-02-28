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違規養豬多達300頭且汙染野溪 頭份查獲非法養豬場開罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供

苗栗縣議員陳光軒接獲陳情，反映頭份流東里4鄰有養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，且豬場違規處理餿水造成環境惡臭，昨天邀農業處、環保局人員前往稽查，發現場內飼養約300頭豬，但沒有畜牧登記及排放許可證，分別依違反畜牧法、水汙染防治法開罰，要求1個月改善且不得再飼養，如複查未改善，將按次連續處罰。

陳光軒指出，26日晚間他收到市民代表黃宣乾反映，流東里4鄰有處養豬場長期排放糞水，造成農民灌溉用水受汙染，且違規處理餿水造成環境惡臭，昨天一早他立即請環保局、農業處人員聯合稽查。

陳光軒表示，經調查這處養豬場業者是新竹縣人到頭份養豬，未辦理畜牧登記卻養了300頭左右的豬隻，現場環境髒亂惡臭，水肥處理設施也簡陋，豬糞及糞水部分排入一旁野溪，溪水汙黑混濁，現場還查獲違規處理廢棄物的情況。

農業處表示，畜牧法規定飼養家畜、家禽達中央主管機關公告指定的飼養規模以上，就應申請畜牧場登記，其中養豬達20頭以上就必須申請。這處違規養豬場飼養近300頭卻沒有畜牧登記，依規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，已要求業者限期改善且不得再養，業者如要申請畜牧登記，但附近300公尺內有住家，也不符合申辦畜牧登記的條件。

環保局指出，這處養豬場沒有排放許可證，現場的廢水處理設施簡陋，未達到排放水標準導致附近野溪受汙染，將依違反水汙染防治法開罰，可處6萬元以上、600萬元以下罰鍰，環保局已將汙水採樣化驗，將視汙染情節決定開罰金額。

苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市流東里4鄰有違規養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，環境髒亂，縣府環保局、農業處會勘分別開罰，要求限期一個月改善。圖／陳光軒提供

廢棄物 農民 養豬場

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