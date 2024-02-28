竹北燈會人潮破10多萬 住戶盼重視髒亂、菸害等問題

新竹縣竹北市公所在高鐵新竹站旁的水圳森林公園舉辦燈會，2月16日開幕以來，人潮已超過11萬次，外界讚如外國嘉年華，附近居民雖樂見舉辦活動，但攤商也帶來髒亂、菸害、塞車和破壞草地等問題，盼能有配套。竹北市公所除在燈會結束日清潔復原外，未來也會完善交通、清潔和規範噪音等計畫，為周邊住戶優質環境把關。

江姓住戶向中興里長莊淙澍陳情，因水圳森林公園舉辦燈會活動，他白天經過時，發現攤販的垃圾及雜物到處亂放，排水溝蓋上都是黑色油漬及臭味，還有占用停車格的數張桌子。也民眾不滿指出，明明是公園，搞的像夜市，攤商自己爽抽煙，民眾帶小孩去還要躲二手菸，是否舉辦活動可強制規定攤商不要抽菸？

也有住戶說，他就住水圳公園旁邊，雖樂見辦活動，讓竹北市民一起來玩，但這幾年來過度密集辦活動，讓有的草皮逐漸禿了。也有民眾陳情，水圳森林公園的大型活動越來越多，最近2周末周邊都大塞車，從家門開出停車場就被卡住了，「10幾分都不會動」。

莊淙澍也表示，民眾的陳情均已向竹北市公所反應，關於攤商造成髒亂與水溝異味，市公所已定時排水，並請廠商加強環境清潔；至於草皮維護，里辦公處每年都有請市公所補植草皮與養護作業，市公所也在燈會前也已翻土及添加培養土並拉繩維護，惟因應燈節，故暫時先拆除棉繩，燈會結束後會再持續進行草地養護作業。

關於菸害問題，莊淙澍表示，水圳公園為禁菸公園，跟市公所討論後，未來若查獲實證抽菸者為燈會攤商、承辦燈節廠商或工作人員，一律依據契約規定請廠商立即改善，未改正者，依第9條履約標的品管計算違約金。同時也會依據事證移至新竹縣衛生局依菸害防治法規定裁罰，若有民眾在公園內抽菸，也請市民拍照檢舉，市公所再呈請衛生局裁罰。

竹北市公所回應，市公所於活動期間，均要求承辦廠商注意環境整潔等問題，前天（26日）也特別針對環境加強清潔，包含清洗地板及清掃落葉，並規畫於3月3日燈會結束日，嚴格加強執行清潔及場地復原等相關作業。