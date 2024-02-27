苗栗縣3月首波大調動6局處人事 鍾東錦預告第二波瞄準科長

苗栗縣長鍾東錦上任以來，今年3月1日第一波重大人事異動，涉及衛生局、計畫處、行政處、社會處、民政處、原住民族及族群發展處等6個局處長、副處長，鍾東錦預告今年4、5月還會有第二波，將會以科長為主。

縣府今天發布3月1日重大人事異動，包括社會處長楊文志調任衛生局長，社會處副處長張國棟升任社會處處長，泰興國小校盧曉玲升任原住民族及族群發展處長，行政處副處長陳世省調任原住民族及族群發展處副處長，計畫處副處長林國竹調任民政處副處長，簡任秘書賴鈞敏調任行政處副處長，民政處副處長呂岸霖調任簡任秘書。

縣府指出，落實鍾東錦政見，2016年調整二級單位的原住民族事務中心，今年3月1日裁撤，恢復為一級單位原住民族及族群發展處，同步修正苗組織自治條例及編制表，計畫處併入行政處；另外，因參議徐榮隆及衛生局長張蕊仙退休，相關主管異動，3月1日生效。

另，縣府參議范陽添調任苗栗縣議會秘書長林來居，林來居3月1日將出任縣府參議，今天縣務會議，縣長鍾東錦特別頒發紀念品給張蕊仙、范陽添，張、范並發表感言，氣氛離情依依。

政壇人士解讀鍾東錦這波人事異動，將是鍾拚連任班底就位，不過，鍾東錦表示，這次異動是平常心，適才適所期許在崗位發揮專業，未來拔擢將以內升為主，增加升遷管道，為縣府育才及攬才，激勵團隊士氣，提升行政效能。

鍾東錦表示，因人事行政總處設算縣府參議從6人增加多1人，因此增加局處長調整空間，此外，上任之初希望副縣長鄧桂菊維持穩定，另有一些許多優秀科長，希望輪調歷練，今年4、5月將會有第二波大異動，將會以科長為主。