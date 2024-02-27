快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

苗栗縣3月首波大調動6局處人事 鍾東錦預告第二波瞄準科長

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左三）今天縣務會議，致贈即將退任的衛生局長張蕊仙（左二），及出任議會秘書長范陽添（右二）紀念品，另公布3月1日人事異動。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左三）今天縣務會議，致贈即將退任的衛生局長張蕊仙（左二），及出任議會秘書長范陽添（右二）紀念品，另公布3月1日人事異動。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦上任以來，今年3月1日第一波重大人事異動，涉及衛生局、計畫處、行政處、社會處、民政處、原住民族及族群發展處等6個局處長、副處長，鍾東錦預告今年4、5月還會有第二波，將會以科長為主。

縣府今天發布3月1日重大人事異動，包括社會處長楊文志調任衛生局長，社會處副處長張國棟升任社會處處長，泰興國小校盧曉玲升任原住民族及族群發展處長，行政處副處長陳世省調任原住民族及族群發展處副處長，計畫處副處長林國竹調任民政處副處長，簡任秘書賴鈞敏調任行政處副處長，民政處副處長呂岸霖調任簡任秘書。

縣府指出，落實鍾東錦政見，2016年調整二級單位的原住民族事務中心，今年3月1日裁撤，恢復為一級單位原住民族及族群發展處，同步修正苗組織自治條例及編制表，計畫處併入行政處；另外，因參議徐榮隆及衛生局長張蕊仙退休，相關主管異動，3月1日生效。

另，縣府參議范陽添調任苗栗縣議會秘書長林來居，林來居3月1日將出任縣府參議，今天縣務會議，縣長鍾東錦特別頒發紀念品給張蕊仙、范陽添，張、范並發表感言，氣氛離情依依。

政壇人士解讀鍾東錦這波人事異動，將是鍾拚連任班底就位，不過，鍾東錦表示，這次異動是平常心，適才適所期許在崗位發揮專業，未來拔擢將以內升為主，增加升遷管道，為縣府育才及攬才，激勵團隊士氣，提升行政效能。

鍾東錦表示，因人事行政總處設算縣府參議從6人增加多1人，因此增加局處長調整空間，此外，上任之初希望副縣長鄧桂菊維持穩定，另有一些許多優秀科長，希望輪調歷練，今年4、5月將會有第二波大異動，將會以科長為主。

衛生局 鍾東錦

延伸閱讀

打詐重中之重 竹南警方一舉成擒4名車手扣案110萬

獎勵急產接生消防員 鍾東錦勾起當年心疼太太陷入恐懼回憶

鍾東錦東京食品展賣東方美人茶 藍綠議會黨團這樣說

好消息！苗栗設高普考考場 鍾東錦：我們要的只是公平

相關新聞

石門水庫乾旱農灌蓄水剩54% 可望3月第一波降雨回穩水情

桃園市石門水庫春節後進入枯水期，市府經發局成立旱災災害緊急應變小組因應缺水危機提前抗旱整備，對此，水利署北區水資源分署今...

現場抓包！豆子埔溪2度變牛奶河 元凶又是釀竹北新天坑建案

新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路河段，上周一（19日）出現不明乳白色液體和白色粉末，宛若奶粉沒泡開的「牛奶河」，...

苗栗縣3月首波大調動6局處人事 鍾東錦預告第二波瞄準科長

苗栗縣長鍾東錦上任以來，今年3月1日第一波重大人事異動，涉及衛生局、計畫處、行政處、社會處、民政處、原住民族及族群發展處...

議員詫異！竹市中小學聯合運、全市運前三名獎金停發 市府：這是誤解

新竹市今年的中小學聯合運動會已於日前展開，但民進黨議員劉康彥指出，他接獲陳情，市長高虹安竟將行之多年的竹市中小學聯合運動...

還沒等到中央檢討…中大醫院規畫先縮規模 桃市府可直接核准

中央大學原計畫在桃園八德興建499張急性病床的區域醫院，但因床數申請過多，去年遭衛福部否決。市府近期建議先縮小醫院規模，...

鄭朝方伴手禮「發至外鄉鎮」遭疑為選舉鋪路 竹北市公所回應

竹北市長鄭朝方上任後，積極建設與行銷竹北市，不過有民眾投訴，近來有印製市長人像的客製化「福之方餅」，發放對象遍及外鄉鎮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。