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東門圓環路口「停車再開」科技執法？竹市交通處回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門圓環附近路口的路面有「停車再開」標語，但並無科技執法設備。記者張裕珍／攝影
新竹市東門圓環附近路口的路面有「停車再開」標語，但並無科技執法設備。記者張裕珍／攝影

近日新竹網路社群瘋傳訊息，提到站前東門圓環四周所有的道路，地上都用油漆寫上「停車再開」，若沒有遵守將面臨科技執法拍照，不少民眾批評擾民，也有民眾認為可保障用路安全。竹市府交通處澄清，圓環周圍路口並無科技執法，但停車再開標線是提醒用路人行經路口要注意，若支幹道車輛若未禮讓主幹道車輛依法可罰600元。

新竹市站前的東門圓環屬多叉路口，銜接中正路、東門街、文昌街、信義街、勝利路、府後街與文化街等多條道路，經過圓環可通往新竹火車站、城隍廟、市府與護城河一帶方向，是站前重要交通節點，無論平假日的人車往來頻繁。

不過，近日包括FB、LINE等網路社群瘋傳一則貼文，提到「新竹市東門城圓環，四週所有的道路，地上都用油漆寫上（停車再開），騎車或開車要進入圓環，一定要先暫停，腳點地，再繼續行騎，否則遇到科技執法，一定被拍照，一定要小心。」

貼文一出立刻引發網路熱議，不少民眾直言擾民、搶錢，認為停車再開寫在地上，若車輛擋住或下雨天，根本看不到，也有人提到如果突然停車，可能還會被後面撞，風險很大。也有人認為行經路口本就要確認來車、減速慢行，但建議要搭配立牌警示。

針對網路熱議貼文，竹市府交通處今天闢謠表示，圓環附近並未建置科技執法設備，新竹市警察局目前在全市有18處科技執法設備，地點並未包含東門圓環周邊的路口。

竹市府交通處指出，為讓駕駛人清楚區分幹、支道，市府皆會在支道設立「停車再開」及「讓路」等標誌，或在地面標示「停」及「倒三角形」讓路線等標線，提醒支道車輛停車確認或減速慢行，確認左右無來車及禮讓幹道車輛先通過，再進入幹道。

市府交通處提醒，駕駛人應依標誌、標線行駛，以維行車安全。依照道路交通管理處罰條例規定，支幹道車輛若未禮讓主幹道車輛，可處600元以上1800元以下罰鍰。市警局交通隊也強調，警方建置科技執法的目的，在降低事故，不是為了執法而執法。

新竹 科技執法 網路

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