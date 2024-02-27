快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「啞鈴」頭屋外環道協調解套 6700多萬元全段24公尺寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉外環道頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空有6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調解套。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外環道頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空有6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調解套。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉外環道苗25線開闢15年，卡在用地問題，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空獲核定6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調水利署等相關單位解套，縣府希望今年底可以全部拓寬。

頭屋鄉外環道全長870公尺，連接台13線、縣道126線，縣府2009年興闢，台13線端文德橋、126線端獅豐橋寬度都24公尺，但中間一段440公尺，寬度僅12公尺，兩邊寬、中間窄，成了道路瓶頸，地方人士迭有反映拓寬。

頭屋鄉獅潭村陳姓居民日常利用外環道進出，他說，開車跑透透各地，頭屋鄉外環道有如啞鈴狀開眼界，頭屋兩側較寬處，還必須以防撞桿區隔，部分路外停了許多車輛，12公尺路內供通行，有些不熟路況的駕駛人，從台13線轉進外環道，稍一不慎就撞及防撞桿，路邊防撞桿被撞只剩1、2支。

縣府工務處指出，外環道中間一段拓寬工程，水利署去年5月間就已核定，補助5744.3萬元，縣府配合1013.7萬元，並已完成工程設計，但卡在用地等問題，相關單位沒有共識，遲遲無法動工。

邱鎮軍今天邀集水利署二河川分署長楊人傑、國產署，及縣府工務處、工商發展處等相關單位協調終於解套，決議由工務處依規定向水利單位申請同意使用後，解決用地問題，工務處完成程序後發包，順利可於今年底完成拓寬。

苗栗縣頭屋鄉外環道頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空有6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調解套。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外環道頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空有6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調解套。記者范榮達／攝影

國產署 水利署 邱鎮軍

延伸閱讀

苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

苗栗市長將由葉志航代理 補選現呈「群雄並起」態勢

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗市長補選群雄並起 國民黨2月1至3日全民調決定

相關新聞

石門水庫蓄水率跌破6成 桃市成立旱災應變小組

石門水庫集水區蓄水率今天跌破6成，僅剩54.3%，蓄水量1.114億噸。桃園市經發局表示，為提早因應缺水危機，已配合經濟...

「啞鈴」頭屋外環道協調解套 6700多萬元全段24公尺寬

苗栗縣頭屋鄉外環道苗25線開闢15年，卡在用地問題，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空獲核定6700多萬元經...

竹市首辦「圖書繪本市集」 3月2日登場

為提升民眾閱讀與藝文消費習慣、增進兒童閱讀力！新竹市文化局首次舉辦「繪讀，會讀」圖書繪本市集，今舉行記者會，預告圖書繪本...

賀！竹北高中舞蹈班傳捷報 民俗舞榮獲全國特優第一

國立竹北高中舞蹈班傳出捷報，這次參加112學年度全國學生舞蹈比賽，以老師黃少川編創的蒙古族舞《心中的薩吾爾登》，勇奪高中...

石綿致癌禁用竹縣仍有1萬3千公噸 環保局將補助清除

石綿已被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但根據環境部指出，新竹縣仍有多數家戶有石綿...

彰化3姐弟遭撞 張善政：桃園爭取1.84億繼續改善路口

彰化3姐弟日前在路口遭撞，引發社會關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，交通局去年盤點出30處易肇事路口改善，目前平均事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。