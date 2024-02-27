「啞鈴」頭屋外環道協調解套 6700多萬元全段24公尺寬

苗栗縣頭屋鄉外環道苗25線開闢15年，卡在用地問題，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空獲核定6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍今天協調水利署等相關單位解套，縣府希望今年底可以全部拓寬。

頭屋鄉外環道全長870公尺，連接台13線、縣道126線，縣府2009年興闢，台13線端文德橋、126線端獅豐橋寬度都24公尺，但中間一段440公尺，寬度僅12公尺，兩邊寬、中間窄，成了道路瓶頸，地方人士迭有反映拓寬。

頭屋鄉獅潭村陳姓居民日常利用外環道進出，他說，開車跑透透各地，頭屋鄉外環道有如啞鈴狀開眼界，頭屋兩側較寬處，還必須以防撞桿區隔，部分路外停了許多車輛，12公尺路內供通行，有些不熟路況的駕駛人，從台13線轉進外環道，稍一不慎就撞及防撞桿，路邊防撞桿被撞只剩1、2支。

縣府工務處指出，外環道中間一段拓寬工程，水利署去年5月間就已核定，補助5744.3萬元，縣府配合1013.7萬元，並已完成工程設計，但卡在用地等問題，相關單位沒有共識，遲遲無法動工。