女租客滿屋垃圾與貓狗屍體 桃園動保處調查送辦

李姓女子在桃園租屋飼養流浪貓狗，她自稱因病返鄉休養，但涉棄貓狗自生自滅，屋主發現大量貓狗屍體及垃圾報案。桃園市動保處今天表示，將盡快調查依違反動保法函送桃檢偵辦。

屋主的孫女、鍾姓小姐向桃園市政府動物保護處及警方表示，李女先前因飼養數十隻貓狗造成環境和噪音問題遭投訴，多次要求改善或提出想進屋內查看都遭拒絕，近年來更多次拖欠房租。

鍾姓小姐指出，爺爺過世後與李女約談租約事宜，沒想到開門卻看見屋內垃圾堆積，還有許多貓狗屍體十分駭人，立即報警並通報動保處。

桃園市動保處長王得吉表示，動保處派員前往查看發現，現場目測有20多具貓狗屍體，但部分屍體殘缺不全，只能帶回16具較完整屍體，將請專業人員進一步確認是否有毒物反應。

他指出，由於現場貓狗死亡多時甚至已風乾，明確違反動保法。至於涉及刑事部分，若故意虐殺造成動物死亡，可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元至500萬元罰金。

王得吉表示，李女辯稱因為生病返回中南部家中休養，無法餵食才會造成貓狗餓死，經詢問李女為何不找其他人士照顧時，李女說詞反覆不一，動保處將進一步約談李女及關係人釐清案情，並依違反動物保育法罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。