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鍾東錦東京食品展賣東方美人茶 藍綠議會黨團這樣說

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，並以「東方美人茶的優雅氛圍」為主軸，行銷苗栗茶葉，苗栗縣議會藍、綠黨團都表示支持，民進黨團強調會質詢監督成果。

「完全支持！」縣議會國民黨團書記長鄭碧玉說，苗栗東方美人茶太好了，一定要讓世界看得見，而且除了東方美人茶外，還有其他優質的茶，及農特產品，應該行銷到世界，也讓農民賺到錢。

縣議會民進黨團總召集人羅貴星則強調「成果論」，他指出，鍾東錦主導編列今年的總預算，曾承諾所增加的預算，會以小搏大，鍾東錦3月的東京行，黨團會用這個標準檢驗，及質詢監督經濟效益。

2024年日本東京國際食品展3月5日至8日登場，鍾東錦將率團參加，也是鍾上任以來第4次出國，今天行前記者會，鍾東錦說，參展以東方美人茶的優雅氛圍為主軸，打造「豐味苗栗館」，展現苗栗茶葉的自信，進一步擴大在國際市場的知名度。

縣府農業處指出，東京國際食品展平台，匯集世界各地品質、文化平台，縣府把握機會，參展推出東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅茶、蜜香紅茶，及陳皮老茶等苗栗好茶，摺頁推薦8家業者，希望茶葉飄香到全世界。

苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，今天行前記者會，強調行銷苗栗茶葉。記者范榮達／攝影

東京 茶葉 鍾東錦

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