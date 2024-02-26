中壢中大前三叉路口易肇事惹怨 行穿線號誌分家3月改善

桃園市中壢區中正路、三民路與志廣路口事故頻仍，民眾抱怨行穿線與號誌太遠看不見，工廠抱怨路口禁止左轉貨車繞道不便，市議員謝美英接獲陳情要求改善，市府交通局今天上午表示，該路口為前30大易肇事路口之一，因多岔大路口車流多，轉向衝突事故最多，該局決定拆除三民路分島、三民路口停止線往前推移、中正路往中央大學方向禁止左轉三民路，預計3月中完改善。

謝美英表示，中壢區中正路、志廣路、三民路口交通流量大，易發生事故，民眾抱怨該路口的三民路一段車輛停等線、行穿線往前移，交通號誌卻未移動，形成行穿線、人行號誌「分家」、且相距太遠，造成車輛紅燈停等，駕駛無法看見紅燈右轉燈號，造成後方車流回堵，轉角防撞桿影響右轉車輛，加上中正路868巷內工廠車輛，禁止左轉三民路一段，無法直接走國1交流道，須繞道不便。

徐姓市民認為，該路口三民路的防撞桿拆掉，由於該路口三民路沒有防撞桿，右轉車輛沒有減速，容易造成一些往附近加油站車輛，與右轉車碰撞事故，如有防撞桿反而降低碰撞事故發生。