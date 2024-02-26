降低石虎路殺 苗縣府會勘改善案發地

苗栗縣是全台石虎族群最多地區，每年石虎路殺案件層出不窮，今年已累計4起，縣府農業處近日邀集相關單位陸續完成路殺地點現勘，除畫設標線提醒用路人減速慢行，也研議延伸道路圍網，引導石虎利用排水箱涵通過道路。

農業處副處長蔡政新昨表示，今年剛開春就已有4件石虎路殺，但並非友善野生動物的道路改善措施未發揮成效，「反而是客觀顯現石虎保育工作有成，族群增加所致」。

4起石虎路殺地點，台6線後龍路段由公路局自行邀專家及保育團體評估中；苗栗市文發路因地處人口稠密地區，路肩狹窄，現勘後決議設置2面車輛減速告示牌。

農業處邀請鄉鎮公所、公路局中區養護工程分局、台灣石虎保育協會、縣警局、工務處、野聲環境生態公司等單位，上周共同會勘另2處地點。

現場決議，造橋鄉台13甲線與平仁路路口，將畫設標線提醒用路人減速慢行，另因T字路口車輛多直行車速快，研議延伸台13甲線的道路圍網，引導野生動物利用排水箱涵通過道路。

卓蘭鎮苗140線23.8K，因2019年移除綠帶、加寛護欄缺口、設置跳動路面、區間測速、設置告示牌等路殺改善措施後，路殺數量已大幅降低，但大安溪周邊石虎活動密集，頻繁穿越道路，研議在中央分隔島開口、對應農路通道處，繪製楔型標線提醒用路人減速慢行。

農業處指出，去年縣內共發生17起石虎路殺案，後龍5件最多，今年4起也有1件發生在台6線後龍路段，2件在緊臨後龍的造橋鄉及苗栗市交界地帶。