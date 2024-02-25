降低石虎路殺動起來 苗縣府會勘案發道路做改善

苗栗縣是全台石虎族群最多地區，每年石虎路殺案件層出不窮，縣府為了減輕石虎路殺壓力，自去年起每有石虎路殺，事後都會前往勘議道路改善措施；根據統計今年(2024)已累計4起石虎路殺案件，農業處近日邀集相關單位陸續完成路殺地點現勘，由專家提出改善建議，盼能營造友善野生動物的環境。

農業處指出，去年縣內共發生17起石虎路殺案件，其中後龍鎮有5件最多，今年4起當中有一件就發生在台6線後龍路段，有2件則是緊臨後龍的造橋鄉及苗栗市道路交界地帶。

副處長蔡政新表示，去年直到5月間才發生首起石虎路殺案件，但今年才剛開春就已有4件，並非友善野生動物的道路改善措施未發揮成效，而是客觀顯現石虎保育工作有成，族群增加所導致。

這4起石虎路殺地點，台6線後龍路段由公路局自行邀專家及保育團體評估中；苗栗市文發路則因地處人口稠密地區，路肩狹窄，現勘後決議設置2面車輛減速告示牌。

上周四（22日）農業處再邀請鄉鎮公所、公路局中區養護工程分局、台灣石虎保育協會、縣警局、工務處、野聲環境生態有限公司等單位，分別前往另兩處發生石虎路殺地點共同會勘。

現場決議，位在造橋鄉台13甲線與平仁路路口，將畫設標線提醒用路人減速慢行，另因T字路口車輛多直行車速快，研議延伸台13甲線的道路圍網，引導野生動物利用排水箱涵通過道路。