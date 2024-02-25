桃園介壽國中舊址都計變更案通過 角板山停車問題有解

桃園市復興區介壽國中2021年搬遷整併至羅浮高中，面積達3.39公頃的舊址近日審議通過，變更為機關用地，未來規畫由消防分隊進駐，原學校操場改為停車場，緩解角板商圈停車問題，市府預計9月發布實施都市計畫，後續將進入消防廳舍等公共設施的實質建設。

介壽國中舊址面積達3.39公頃，為妥善利用原有校區，市府進行都市計畫用地檢討；由於消防局復興分隊位於角板山商圈區內，救災救護車輛出勤動線易與觀光人潮衝突，辦公空間也不敷使用，因此經消防局提出、多方討論後，決定調整介壽國中學校用地改為機關用地，並於1月16日獲內政部都委會審議通過。

都發局長江南志表示，配合接下來都市計畫發布實施，消防局規畫於介壽國中舊址北側0.39公頃興建消防廳舍使用，提升救災服務品質；原有校舍及操場也進行整體空間評估，操場預計規畫為停車場使用，原有校舍將視地方發展需求，提供青創、藝術展演等公共服務使用，不僅增加角板山商圈周邊的停車空間，未來如媒合相關青創的駐點，也可為角板山商圈的旅遊體驗更加分。

江南志表示，廢棄學校有不少活化成功案例，介壽國中舊址更是復興區少有的大型公共空間，透過用地變更活化土地，將可解決復興消防分隊長久以來的空間問題，也為市府推動北橫觀光上提供一大機會，預計3月底辦理公展，9月發布實施，對於整體角板山居住環境、旅遊品質將有明顯提升。