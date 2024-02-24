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新竹都城隍廟花燈藝術展今起啟燈一個月 元宵夜猜燈謎

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供

新竹都城隍廟是新竹市重要信仰中心，廟方致力推展傳統民俗藝術，今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展。新竹市長高虹安下午和議長許修睿、新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞主持啟燈儀式，邀請全台國人前來新竹都城隍廟吃小吃、賞花燈，共賞精采的年度藝術盛宴。

新竹都城隍廟表示，元宵迎花燈活動歷史悠久，緣於西元1932年新竹都城隍廟管理人鄭肇基提議，在每年農曆正月15日元宵節舉行花燈活動，增加元宵歡樂氣氛。今天下午啟燈，晚上7點猜燈謎，歡迎民眾同樂。

高虹安表示，元宵節是台灣重要傳統節日，花燈更是元宵節不可或缺的標誌之一，象徵著美好、祥和與希望，每盞花燈背後皆蘊含設計者的匠心，展現新竹市深厚的文化底蘊和藝術風采，感謝新竹都城隍廟延續傳統民俗工藝，讓民眾更認識在地文化與傳統技藝。

竹市府民政處長施淑婷表示，今年是「龍」年，城隍廟現場有許多以龍為主題創作的花燈，將創意巧思與傳統民俗融合，是非常精彩的藝術盛宴，新竹都城隍廟在鄭管理人與鄭總幹事帶領下，傳承宗教文化不遺餘力，歡迎民眾共襄盛舉認識元宵文化。

新竹都城隍廟「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，今天登場。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，今天登場。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，廟內展示多項龍年花燈。圖／廟方提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，今天下午舉行啟燈儀式。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展，今天下午舉行啟燈儀式。圖／竹市府提供

元宵節 城隍廟 花燈 高虹安

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