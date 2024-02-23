新竹鬧血荒！新竹市信賴台灣之友會今號召捐血

新竹捐血中心在過年後血庫拉警報，所有血型存量一度剩不到4天，雖然庫存已增至4到7天，但依舊未達安全庫存。新竹市信賴台灣之友會與信賴姐妹會今天邀請會員響應捐血，同時也宣布2024將規畫一系列公益活動跟社區串連，持續用熱血來挺台灣。

新竹市信賴台灣之友會理事長、醫師吳國治說，作為醫界代表，他深切體會到血荒所帶來的公衛危機，因此號召信賴台灣之友會及信賴姊妹會成員，共同行動捐出熱血支援新竹市血庫。吳國治強調，這不僅是一場捐血活動，也是守護竹市民健康的行動。

新竹市信賴台灣之友會秘書長李妍慧也表示，雖然卸下議員公職，但始終關注著公共議題。在看到竹市血荒報導後，第一時間與吳國治醫師聯繫，共同籌備捐血活動，一發出捐血公告後，獲得不少會員響應，還有人哀嘆才剛捐過無法參與，令人感動。

今天上午舉辦的捐血活動，正逢元宵節前夕，還有支持者自發性帶小燈籠跟橘子來分送大家互道元宵節快樂，現場喜氣洋洋。