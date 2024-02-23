聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹鬧血荒！新竹市信賴台灣之友會今號召捐血
新竹捐血中心在過年後血庫拉警報，所有血型存量一度剩不到4天，雖然庫存已增至4到7天，但依舊未達安全庫存。新竹市信賴台灣之友會與信賴姐妹會今天邀請會員響應捐血，同時也宣布2024將規畫一系列公益活動跟社區串連，持續用熱血來挺台灣。
新竹市信賴台灣之友會理事長、醫師吳國治說，作為醫界代表，他深切體會到血荒所帶來的公衛危機，因此號召信賴台灣之友會及信賴姊妹會成員，共同行動捐出熱血支援新竹市血庫。吳國治強調，這不僅是一場捐血活動，也是守護竹市民健康的行動。
新竹市信賴台灣之友會秘書長李妍慧也表示，雖然卸下議員公職，但始終關注著公共議題。在看到竹市血荒報導後，第一時間與吳國治醫師聯繫，共同籌備捐血活動，一發出捐血公告後，獲得不少會員響應，還有人哀嘆才剛捐過無法參與，令人感動。
今天上午舉辦的捐血活動，正逢元宵節前夕，還有支持者自發性帶小燈籠跟橘子來分送大家互道元宵節快樂，現場喜氣洋洋。
新竹捐血中心指出，新竹捐血中心血庫主要供應桃竹苗地區醫院用血需求，一天平均需捐入1000袋血液，才足夠醫院用血。春節過後，醫院每天用血量大幅增加，希望大家踴躍捐血以支持醫療量能。捐血活動等相關資訊可上新竹捐血中心官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言