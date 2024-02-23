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竹縣宣布提高早療補助最高多1千 還增線上申請

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府重視早期療育兒童及家庭權益，積極整合社福、教育及醫療資源，希望減輕早療家庭的負擔。圖／縣府提供
新竹縣政府重視早期療育兒童及家庭權益，積極整合社福、教育及醫療資源，希望減輕早療家庭的負擔。圖／縣府提供

新竹縣政府重視早期療育兒童及家庭權益，積極整合社福、教育及醫療資源，為減輕早療家庭的負擔，今年起提高交通費與療育費補助上限，分為一般戶及低收入戶最高補助4千元及6千元，並增加線上申請管道，民眾申請更便利，讓「慢飛天使」安心成長。

縣府社會處表示，新竹縣約有900個家庭申請早療補助，有部分慢飛天使因家庭經濟因素，有療育頻率或是療育類別不足等問題，為滿足日益多元的早療需求，縣府自今年起提高交通費與療育費補助上限金額，早療低收入戶每人每月最高補助由5千元調整為6千元，非低收入戶每人每月最高補助由3千元調高為4千元，提供實質支持。

新竹縣長楊文科表示，早期療育是為提供0至6歲發展遲緩兒童，於黃金療育期藉由醫療、教育及社會福利等介入，減少其併發症及未來障礙程度，同時也加強兒童具備同齡兒童正常生活的能力。希望每個慢飛天使都能在0至6歲的黃金療育期進行早期療育，不僅能改善孩子發展遲緩現象，更可激發其潛能，縣府竭盡所能給予協助及支持。

為讓民眾申請更便利，縣府也增加線上申請管道，民眾可上「新竹縣智慧福利服務躍升平台」網站申請，透過手機或電腦申請帳號登錄，點選線上申辦中的「發展遲緩兒童早期療育補助」，依畫面指示填妥資料及上傳應附文件，即可完成申請，免出門郵寄或遞交紙本資料申請！

社會處提醒，早期療育補助為每2個月受理1次，今年第一波開放申請時間為2月25日至3月8日，除了增加線上申請管道（https://smart-welfare.hsinchu.gov.tw/people/member/login），原先以郵寄或親自送件仍持續受理。

早療低收入戶每人每月最高補助由5千元調整為6千元，非低收入戶每人每月最高補助由3千元調高為4千元，提供實質支持。圖／縣府提供
早療低收入戶每人每月最高補助由5千元調整為6千元，非低收入戶每人每月最高補助由3千元調高為4千元，提供實質支持。圖／縣府提供
新竹縣提高早療補助及增線上申請。圖／縣府提供
新竹縣提高早療補助及增線上申請。圖／縣府提供

低收入戶 新竹 楊文科

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