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洗砂場汙染社子溪 上下游廠商全起訴

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真／桃園報導
桃園新屋區一處非法砂石場偷排廢水及汙泥至社子溪，河面被大量汙泥覆蓋。圖／桃園環保局提供
桃園新屋區一處非法砂石場偷排廢水及汙泥至社子溪，河面被大量汙泥覆蓋。圖／桃園環保局提供

桃園市新屋區一家砂石場違法收受營建廢棄物，將廢水及汙泥藉由道路側溝偷排到社子溪，嚴重汙染河川水質，環檢警去年追查揪出違法上下游廠商，前天依廢棄物清理法起訴相關業者，其中謝姓負責人為累犯，去年10月已聲押獲准。地方痛斥廠商恣意汙染環境，要求嚴懲，市府環保局表示，全案透過監控掌握偷排汙泥罪行，待判決後將依法裁處。

環境部環境管理署北區環境管理中心去年1月接獲檢舉，社子溪遭排放廢水與汙泥，幾乎覆蓋河面，破壞河川生態及沿岸藻礁，稽查人員會同桃園市環保局調查，發現疑為源泰開發公司經營的洗砂場偷排所為。經利用無人機、遠端自動水質監測儀器監控，該業者確有偷排汙泥。

環檢警機制聯合搜索追查發現，源泰開發去年9月19日收受瑞崧營造的土木及建築廢棄物混合物，這些廢棄物又源自進富玻璃非法設置的廢棄物貯存場。連帶涉案的上游廢棄物產源還有東利凱建材行等都涉犯廢棄物清理法，共5人與2家公司法人全被起訴。

偷排汙泥廢水的源泰開發謝姓負責人還是累犯，檢方向法院聲押獲准，並沒收犯罪所得約9351萬元。

市議員陳睿生說，新屋發生嚴重汙染事件令人遺憾，支持環保局及檢調嚴查不法，不容廠商隨意汙染環境。也呼籲相關單位嚴查、嚴懲違法廠商，杜絕類似事件。

環保局表示，源泰未領有廢棄物清除及處理許可證貯存、處理掩埋廢棄物，違反廢棄物清理法第41條規定，還非法堆置汙泥及土木及建築廢棄物混合物約1萬3353立方公尺都將依法查辦，其餘業者違法部分也將裁處。

廢棄物 水質 重汙染

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