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鐵砧山礦場洩壓軟管爆斷…中油還原過程 地方掛抗議布條

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影
台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影

台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，引發居民恐慌。中油今天還原過程，強調沒有發生汙染及其他工安問題，不過，今天進場的居民仍疑慮工安，掛白布抗議。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 、苗栗縣政府勞工及青年發展處、工商發展處等相關人員，縣議員徐永煌、周玉滿及翁杰等地方人士，今天先後進入昨天發生爆炸聲的通霄鎮儲氣窖現場，中油還原過程，但雙方沒有任何共識。

中油人員表示，儲氣窖定期設備檢修時，發現開關手閥較為不順，因此必須在沒有壓力的狀況拆卸，按標準作業臨時組立直徑1吋的高壓軟管洩壓，維持800磅的壓力，軟管壓力承受可以達到1200磅。

剛開始作業不久，發現天然氣通過軟管的聲音有異，監控壓力人員趕緊關閉，但軟管中間仍發生爆斷，並發出巨響，而造成附近居民有疑慮，中油人員檢視軟管，除了斷裂處，其餘都正常，作業時人員淨空保持安全距離，沒有造成其他工安問題，管內天然間也只有瞬間外洩，沒有汙染環境。

徐永煌等人則仍是半信半疑，居民並在儲氣窖大門口懸掛白布抗議，徐永煌指出，鄉親認為高壓管線老舊，早就該汰換，爆炸聲這麼大，現場卻沒有明顯跡象，讓人懷疑並不單純，地方希望中油公開、透明，將來類似狀況，也必須第一時間說明，不然只會製造更多的對立與猜忌。

中油對於造成民眾困擾表達歉意，全面清查現有設備使用情形，提高設備操作可靠度，及人員安全，立委陳超明並要求中油副總經理張敏明天到鐵玷山礦場，進一步說明。

台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影
台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影
台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影
台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓軟管昨天爆裂，中油今天還原過程，地方人士仍疑慮工安，掛白布抗議。記者范榮達／攝影

中油 工安 衛生署 鐵砧山 陳超明

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