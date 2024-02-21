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大溪春節垃圾爆量 iTrash成效有限

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
桃園大溪老街去年9月啟用首座iTrash智慧垃圾機，不過地方觀察遊客使用意願低落，呼籲市府檢討。記者朱冠諭／攝影
桃園大溪老街去年9月啟用首座iTrash智慧垃圾機，不過地方觀察遊客使用意願低落，呼籲市府檢討。記者朱冠諭／攝影

桃園市大溪老街今年春節吸引20萬人次走春，是全市遊客第2多景點，爆量垃圾隨之而來，街頭難免髒亂，市府去年9月啟用首座iTrash智慧垃圾機，方便就近丟垃圾，不過地方觀察，遊客使用意願低，成效有限。環保局昨回應，將持續檢討，視民眾接受程度決定是否增設。

大溪老城區因公共垃圾桶缺乏管理，遊客造訪後容易形成髒亂點，引發抱怨，市府去年選在大溪老街導入首座iTrash智慧垃圾機管理系統，垃圾槽1次可收集400公斤垃圾、資收槽可收集50公斤資收物，民眾插上悠遊卡即可丟置垃圾、廚餘及寶特瓶等資收物，並享現金回饋。

今年春節天氣穩定，增加民眾出遊意願，期間大溪老街遊客量連續4日突破3萬人次，總旅客數較去年增加近1.8萬人次。環保局統計，今年大溪觀光景點垃圾收運量也高達16.01噸，比去年多近7噸，即使清潔隊員每隔幾小時就收運垃圾，街頭垃圾桶仍難免有垃圾溢出。

議員陳治文說，民眾多不知道智慧垃圾機便民服務，常有遊客在機台前駐足觀看，卻不清楚用途和使用方式，甚至誤丟垃圾到資收槽，建議主管單位加強宣導。

議員李柏坊認為，智慧垃圾機立意良善，但只對當地民眾有吸引力，多數外地遊客沒隨身攜帶悠遊卡，效果大打折扣，光靠1台智慧垃圾機恐怕無法實際解決在地垃圾問題。

環保局環境管理處長張書豪回應，智慧垃圾機試辦近半年，共收集1313公斤垃圾和2636個鐵鋁罐、9552個寶特瓶；為解決大溪垃圾問題，清潔中隊和區公所也加強清運，未減少維管人力。

張書豪說，目前iTrash由市府向業者租賃，後續會檢討試辦期間遇到的問題，若民眾接受度提升，將繼續在全市人潮較多處增設。

桃園市平常日垃圾量1300噸，環管處統計，初四開工當天收運量增加約2.4倍，達3120噸，往年初五開工日垃圾收運量則約平日3倍、3900噸，今年明顯大幅減少，環保局協調工會加班和生質能中心提高處理量，有效處理春節垃圾，15日開工首日，清潔車224條路線準點率達90%，比過去春節後第1天正常收垃圾準點率大幅提升50%。

大溪老街 春節 觀光景點

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