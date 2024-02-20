桃園燈會「搭接駁車」送限量版提燈 還有機會抽中黃金
2024桃園燈會明晚在南昌公園及虎頭山創新園區舉行開幕，桃園警方投入會場安全維護及周邊交通管制疏導工作，尤其在夜間時段，加設巡邏箱加強巡守，維護燈區安全。由於燈會周邊停車空間有限，活動期間提供交通接駁服務，為鼓勵民眾多搭接駁車，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。
桃園市內的重大建設如桃園捷運路網、鐵路地下化、增設高速公路交流道、新闢道路等工程陸續進行中，另上下班尖峰時段車流驟增，交通號誌無法即時有效紓解車流，因協勤需求增加，去年底擴編義交編制到1千人，日前包括國際自由車環台公路大賽、世界客家博覽會、桃園萬聖城、桃園國際半程馬拉松等交通疏導工作，在警察及義交充分配合下，均一一圓滿完成。
今年燈會在南昌公園及虎頭山創新園區舉行，周邊停車空間有限，燈會期間提供交通接駁服務，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，平日行駛時間為下午5點至晚間10點、假日為下午4點30分至晚間10點30分，每10至15分鐘一班車，並視人潮機動調整班距。為鼓勵民眾多利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。
南昌公園周邊每天下午5點至晚上11點因應燈會活動，將在大業路2段及向善街口、大有路及至善街口、健行路126巷、大有路945巷等四處路口實施交通管制，除了住在管制區居民外，憑通行證、可辨識地址身分證件、水電帳單，其餘車輛將禁止進入管制區內。
另南昌森林運動公園停車場及內部停車場、虎頭山創新園區汎揚停車場及路邊停車格，均全天暫停使用。桃園警方特別呼籲民眾遵從員警及義交指揮管制，共同維護良好交通秩序，更多桃園燈會相關活動、交通管制及接駁車等資訊，可至「2024桃園燈會」官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言