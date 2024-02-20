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桃園燈會「搭接駁車」送限量版提燈 還有機會抽中黃金

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2024桃園燈會提供交通接駁車，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線。記者周嘉茹／翻攝
2024桃園燈會提供交通接駁車，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線。記者周嘉茹／翻攝

2024桃園燈會明晚在南昌公園及虎頭山創新園區舉行開幕，桃園警方投入會場安全維護及周邊交通管制疏導工作，尤其在夜間時段，加設巡邏箱加強巡守，維護燈區安全。由於燈會周邊停車空間有限，活動期間提供交通接駁服務，為鼓勵民眾多搭接駁車，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。

桃園市內的重大建設如桃園捷運路網、鐵路地下化、增設高速公路交流道、新闢道路等工程陸續進行中，另上下班尖峰時段車流驟增，交通號誌無法即時有效紓解車流，因協勤需求增加，去年底擴編義交編制到1千人，日前包括國際自由車環台公路大賽、世界客家博覽會、桃園萬聖城、桃園國際半程馬拉松等交通疏導工作，在警察及義交充分配合下，均一一圓滿完成。

今年燈會在南昌公園及虎頭山創新園區舉行，周邊停車空間有限，燈會期間提供交通接駁服務，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，平日行駛時間為下午5點至晚間10點、假日為下午4點30分至晚間10點30分，每10至15分鐘一班車，並視人潮機動調整班距。為鼓勵民眾多利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。

南昌公園周邊每天下午5點至晚上11點因應燈會活動，將在大業路2段及向善街口、大有路及至善街口、健行路126巷、大有路945巷等四處路口實施交通管制，除了住在管制區居民外，憑通行證、可辨識地址身分證件、水電帳單，其餘車輛將禁止進入管制區內。

另南昌森林運動公園停車場及內部停車場、虎頭山創新園區汎揚停車場及路邊停車格，均全天暫停使用。桃園警方特別呼籲民眾遵從員警及義交指揮管制，共同維護良好交通秩序，更多桃園燈會相關活動、交通管制及接駁車等資訊，可至「2024桃園燈會」官網查詢。

2024桃園燈會明晚在南昌公園及虎頭山創新園區舉行開幕，桃園警方投入會場安全維護及周邊交通管制疏導工作。記者周嘉茹／翻攝
2024桃園燈會明晚在南昌公園及虎頭山創新園區舉行開幕，桃園警方投入會場安全維護及周邊交通管制疏導工作。記者周嘉茹／翻攝
2024桃園燈會提供交通接駁車，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線。記者周嘉茹／翻攝
2024桃園燈會提供交通接駁車，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線。記者周嘉茹／翻攝

交通管制 桃園 燈會

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