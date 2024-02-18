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苗栗增3處測速照相 3月起執法

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣警局昨天公布縣內新增3處固定式測速照相桿，建置路段分別在竹南鎮公義路、三灣鄉台3線及三義140線，當地都是易肇事路段，盼藉此減少超速違規。縣警局長陳世煌說，測速照相桿將於3月1日啟用執法，速限皆為60公里，強調「執法目的不是開罰」，而是要維護用路安全。

縣警局交通隊指出，新設置測速照相地點分別位於竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處，其中竹南鎮公義路段因道路筆直且車流量大，易有車輛違規超速行駛，三灣鄉台3線則多為彎道，常有外來遊客行經觀賞沿途美景，如果車速過快，容易失控衝往對向車道。

至於三義鄉縣道140線19.9公里處也新設固定式測照桿，是為配合區間測速執法路段調整。縣警局指出，原本在縣道140線16.2至23.1公里設置的區間測速執法設備，經會勘評估後，考量兼顧生態保育及居民往來通行交通安全等因素，將偵測路段調整為16.2公里至16.9公里。

縣警局交通隊提醒，新增3處固定式測速照相桿與調整後的縣道140線區間測速設備，速限皆為60公里。另提醒去年新修正交通法規新制，嚴重超速已原先超速60公里降低為40公里，罰款也從最高2萬4000元增至3萬6000元，呼籲駕駛人遵守速限規定。

測速 罰款 速限

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