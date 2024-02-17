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影／苗栗明德社區「溫馨廚房」揭牌 小小志工投入服務

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德社區的「溫韾廚房」上午揭牌，由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區的「溫韾廚房」上午揭牌，由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德社區的「溫韾廚房」今天上午揭牌，由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者，廚房志工有不少來自社區活動中心旁的明德國小學童，在家長、老師及社區媽媽陪同下開心地製作餐點。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、頭屋鄉長徐鑫榮與社區人士上午共同為溫馨廚房揭牌，社區協會也安排假日市集等活動，場面熱絡。

頭屋鄉明德社區發展協會指出，「溫馨廚房」2013年夏天由三義在地青少年高興創辦，三義溫馨廚房參與服務的成員多是在地國中、高中生，在地服務弱勢長者的理念，近年來也不斷發酵並廣為周知，廚房也擴展到銅鑼、公館、卓蘭等鄉鎮，還有台中、彰化等外縣市也相繼成立。

明德社區總幹事謝春玉表示，去年12月協會到後龍水尾社區的溫馨廚房觀摩後，今年1、2月也三度試辦，社區小小志工在假日與父母一同為獨居長者烹煮熱湯，將關懷親送到獨居、弱勢或行動不便長輩的手中，此外也協助量體溫、血壓及長者健康關懷記錄，過程都由小志工操作，希望這項活動讓家庭志工及小志工一同走進社區服務工作，培養小志工為社區、社會盡一己之力，並建立服務長者的觀念。

謝春玉說，明德社區活動中心的關懷據點目前每周一到周五辦長者供餐服務，溫馨廚房在周六製餐及送餐給弱勢、獨居長輩，明德國小師生也投入服務。

鍾東錦參觀溫馨廚房，見小志工切菜，也上前指導一下，其中小志工謝尚助、謝羽惠、謝羽善還是三胞胎，都是明德國小四年級學童。鍾東錦表示，明德社區關懷據點及溫馨廚房為社區長輩提供餐點及關懷服務，協助在地長輩在老化的過程裡能感受溫馨，歡迎社會熱心人士提供食材等資源相助，如有不足縣府會與鄉公所配合提供助力。

苗栗縣長鍾東錦（左二）參觀明德社區的溫馨廚房，指點小志工切菜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左二）參觀明德社區的溫馨廚房，指點小志工切菜。記者胡蓬生／攝影
小志工謝尚助、謝羽惠、謝羽善是三胞胎，3人都投入明德社區「溫馨廚房」的服務。記者胡蓬生／攝影
小志工謝尚助、謝羽惠、謝羽善是三胞胎，3人都投入明德社區「溫馨廚房」的服務。記者胡蓬生／攝影
明德社區的「溫韾廚房」由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者。記者胡蓬生／攝影
明德社區的「溫韾廚房」由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者。記者胡蓬生／攝影

廚房 獨居 長輩

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