影／竹北燈會點燈未來科技感滿滿 民眾排隊搶領「銀翼之龍」提燈

2024竹北燈會今晚在水圳森林公園盛大點燈，高達5.5公尺的主燈「天光漫舞」以科技未來感為設計，搭配五彩絢麗的燈光點綴，展現竹北科技、與時俱進的現代城市意象，現場同步發放限量提燈「銀翼之龍」，吸引上千民眾排隊搶領。

竹北市長鄭朝方表示，竹北燈會是由大型裝置藝術團隊打造6大創新燈區，其中主燈「天光漫舞」高達5.5公尺、寬14公尺，整體呈現龍舞意象，傳統寓意象徵祈求吉祥平安，結合傳統文化元素與現代科技互動裝置，單元模組形態彷如DNA般旋轉鏈結，五彩絢麗燈光宛如電子訊號。

鄭朝方指出，竹北是科技、人文、有溫度的城市，因此在主燈設計有趣的祈福互動，民眾只要站在特定新年祈福點，龍的身體色彩將會隨之變化與舞動，搭配音樂家鄭乃銓所編的音樂，以光點、光線、光曲面多層次變化，而主燈裝置更會釋放霧氣，營造飛翔意象，遠觀彷彿龍舞天光漫舞般優雅。