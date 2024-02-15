桃園人春節倒垃圾超熱情！塞紅包15萬元、壓轎金 全數捐出
桃園市清潔隊員今年春節前後加班收垃圾，雖然隨車宣傳「只收垃圾，不收紅包」，但環保局今天表示仍有熱情民眾為感謝隊員辛勞，在倒垃圾時送紅包、禮品來慰勞隊員，甚至有人送「壓轎金」。隊員無法於第一時間退回的紅包合計約15萬6220元，連同禮品全數轉贈給社福團體，擴大民眾的愛心。
環境管理處表示，民眾的紅包最高2300元，較少的有120元，通常都是丟上資源回收車或清潔車的駕駛、副駕位子，隊員要找人時人已經離開；「壓轎金」雖然非現金也不是黃金，但是清隊員仍顧慮沒交出會有政風問題，和現金一樣通報政風單位。
環保局長陳世偉說，民眾的心意雖在寒冬中為隊員增添暖意，但依規定公務員不能收謝禮，隊員忙於收垃圾無法當場退還的紅包和禮品，已由各中隊依規定交由政風室，統一辦理拒收餽贈登錄，全數轉贈社福團體，讓民眾的善意化作愛心，使溫暖擴及更多需要的家庭。
環境管理處長張書豪表示，收取家戶垃圾本來就是清潔隊員的工作，民眾只須在倒垃圾時，向隊員說聲謝謝即足夠，也希望大家一起落實垃圾分類工作及全民綠生活，共同維護市容整潔，就是送給清潔隊員最大又最貼心的禮物。
環境管理處指出，「壓轎金」的起源為遶境時轎子不落地，像媽祖的轎子只能落在準備好的長板凳上，為表示對神明的尊敬，板凳上會放金紙，媽祖離開繼續遶境，被神轎壓過的金紙就叫壓轎金，一般認為是「神物」，有保平安等功能，數量不多，常發生香客爭搶的情形。
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