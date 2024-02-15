新春開工首日 芎林鄉長宣布三大指標建設今年將完工

過年後，今天是新春開工的第一天，近年竹北市、芎林湧入許多年輕家庭，地方建設甚為急迫，竹北市長鄭朝方談到新的一年的期望，未來更看重市容環境，要提升竹北，芎林鄉長黃振彪則宣布今年會有三大指標建設完工，優化芎林的生活圈。

黃振彪表示，芎林鄉的重大建設將於今年陸續完工啟用，包含公有零售市場、聯合辦公大樓和風雨球場，預計今年可啟用，幫助鄉親生活更加便利。

新竹縣芎林鄉原公有零售市場耐震度不足，且空間狹小，鄉公所向經濟部提出拆除重建計畫，新市場基地位於文德重畫區內文德一街與文德七街交叉口，已發包動工，屆時將提供全天候優質採買環境。

竹北市長鄭朝方則表示，竹北市今年會做許多建設，他會好好提升市容，把老舊傳統泥作去除之外，也讓市容更加乾淨整潔，要讓市民朋友感受到竹北市逐步往國際城市來發展。