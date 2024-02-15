竹北免費市民公車首度跨芎林 「竹北綠獅站」今天啟用

新竹縣芎林鄉綠獅重畫區位於竹北、芎林交界處，近年不少年輕家庭湧入，綠獅社區約遷入800戶，竹北原有免費市民公車，六家高鐵線60路、61路每日都會進入竹北東海里芎林鄉交界處迴轉返程，因應地方需求增設「竹北綠獅站」，今天增站啟用並擴大服務。

竹北市長鄭朝方表示，竹北原有免費市民公車共有7條路線，其中60路及61路每天都會進入竹北東海里及芎林鄉交界處迴轉返程，而迴轉處為芎林鄉的綠獅重畫區、現為新興大型社區，該區域目前有8百戶、3千多人。

鄭朝方強調，他和芎林鄉長黃振彪多次收到民眾陳情希望可以在近處設站，因此在不影響公車行駛路線及不增加營運成本的情況下，並徵詢代表會意見後，決議停靠芎林鄉富林路三段690號前，並將此站命名為「竹北綠獅站」，以生活圈的交通運輸環境來思考政策。

針對竹北未來的交通運輸，鄭朝方指出，竹北和新竹市東區都是大新竹交通環境重點改善區，未來不排除以竹北市民公車來串接周圍鄉鎮，甚至到新竹市，因為很多竹科人在園區工作、竹北生活，未來若可跨組織合作是一大福音，未來不排除與竹市和其他鄉鎮串接交通，藉此改善交通壅塞的狀況。

竹北市代表會主席林啟賢回應，針對竹北市未來串連周邊鄉鎮、竹市等藍圖，代表會與市長想法一致，但在經費上可能有些不一樣，希望盡量配合中央預算，由新竹縣府來執行跨新竹縣市交通網絡的方便性。

鄭朝方說，「竹北綠獅站」就在芎林鄉富林路三段690號便利店前設立，60路及61路六家高鐵線都會行經該站。61路每日早上6:30到站；60路公車於18:09返還。