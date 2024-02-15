快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

竹北免費市民公車首度跨芎林 「竹北綠獅站」今天啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北原有免費市民公車共有七條路線，其中60路及61路每天都會進入竹北東海里及芎林鄉交界處迴轉返程，而迴轉處為芎林鄉的綠獅重畫區現為新興大型社區。記者郭政芬／攝影
竹北原有免費市民公車共有七條路線，其中60路及61路每天都會進入竹北東海里及芎林鄉交界處迴轉返程，而迴轉處為芎林鄉的綠獅重畫區現為新興大型社區。記者郭政芬／攝影

新竹縣芎林鄉綠獅重畫區位於竹北、芎林交界處，近年不少年輕家庭湧入，綠獅社區約遷入800戶，竹北原有免費市民公車，六家高鐵線60路、61路每日都會進入竹北東海里芎林鄉交界處迴轉返程，因應地方需求增設「竹北綠獅站」，今天增站啟用並擴大服務。

北市鄭朝方表示，竹北原有免費市民公車共有7條路線，其中60路及61路每天都會進入竹北東海里及芎林鄉交界處迴轉返程，而迴轉處為芎林鄉的綠獅重畫區、現為新興大型社區，該區域目前有8百戶、3千多人。

鄭朝方強調，他和芎林鄉長黃振彪多次收到民眾陳情希望可以在近處設站，因此在不影響公車行駛路線及不增加營運成本的情況下，並徵詢代表會意見後，決議停靠芎林鄉富林路三段690號前，並將此站命名為「竹北綠獅站」，以生活圈的交通運輸環境來思考政策。

針對竹北未來的交通運輸，鄭朝方指出，竹北和新竹市東區都是大新竹交通環境重點改善區，未來不排除以竹北市民公車來串接周圍鄉鎮，甚至到新竹市，因為很多竹科人在園區工作、竹北生活，未來若可跨組織合作是一大福音，未來不排除與竹市和其他鄉鎮串接交通，藉此改善交通壅塞的狀況。

竹北市代表會主席林啟賢回應，針對竹北市未來串連周邊鄉鎮、竹市等藍圖，代表會與市長想法一致，但在經費上可能有些不一樣，希望盡量配合中央預算，由新竹縣府來執行跨新竹縣市交通網絡的方便性。

鄭朝方說，「竹北綠獅站」就在芎林鄉富林路三段690號便利店前設立，60路及61路六家高鐵線都會行經該站。61路每日早上6:30到站；60路公車於18:09返還。

黃振彪表示，特別謝謝竹北市長鄭朝方和代表會支持，跨境設立新站點-「竹北綠獅站」，芎林與竹北是共同生活圈，而周遭動線並畫設標線及停等車格等已在過年前完成，今天啟用後，造福鄉親方便上課、上班等，為竹北市公所與芎林鄉公所兩個機關創建良好的合作關係。

因應地方需求，增設「竹北綠獅站」並於今天增站啟用並擴大服務。記者郭政芬／攝影
因應地方需求，增設「竹北綠獅站」並於今天增站啟用並擴大服務。記者郭政芬／攝影
這次竹北市、芎林鄉在交通上合作，兩個機關創建良好的合作關係。記者郭政芬／攝影
這次竹北市、芎林鄉在交通上合作，兩個機關創建良好的合作關係。記者郭政芬／攝影
「竹北綠獅站」就在芎林鄉富林路三段690號便利店前設立，60路及61路六家高鐵線都會行經該站。記者郭政芬／攝影
「竹北綠獅站」就在芎林鄉富林路三段690號便利店前設立，60路及61路六家高鐵線都會行經該站。記者郭政芬／攝影

北市 新竹 鄭朝方

延伸閱讀

曾揚言不給錢就放火竟一語成讖 竹北民宅惡火釀1死

科技感滿滿！竹北燈會翼龍提燈超吸睛 16日起快閃發放

國1竹北大塞車原因曝 蛋車分心撞聯結車1命危1重傷

竹科上班回堵7K 國1竹北2貨車追撞黃豆粉、油桶灑滿地

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

春節後開工！桃園市課後托育延長照顧服務 1小調降為35元

桃園市教育局今天表示，為支持家長的育兒需求，113年度寒假起，公立幼兒園原先的課後托育（延長照顧服務）收費已經由原本的1...

「溫馨廚房」青少年志工品牌擴大 頭屋明德社區入列

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」打造青少年志工品牌，頭屋鄉明德社區加入行列，明天揭牌啟動，家庭志工帶著青少年假日送餐給獨居或老弱...

桃園元宵南北燈會絢亮比拚 龍潭夜燈光秀迎財神有看頭

2024年龍年春節尾聲，緊接元宵燈會將在桃園北、南區登場，南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典提早本月17日...

中醫大新竹附醫藝廊龍年換主題 28件作品展現喜悅活力

為提供患者舒適與靜謐的空間，中國醫藥大學新竹附設醫院龍年藝廊換裝，打造喜悅與活力。院長陳自諒表示，這次策展一共展出5位藝...

新春開工首日 芎林鄉長宣布三大指標建設今年將完工

過年後，今天是新春開工的第一天，近年竹北市、芎林湧入許多年輕家庭，地方建設甚為急迫，竹北市長鄭朝方談到新的一年的期望，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。