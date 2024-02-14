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桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區莒光公園櫻花林盛開美麗，吸引不少遊客賞花拍照打卡，有如「偽出國」賞櫻。記者曾增勳／攝影
中壢區莒光公園櫻花林盛開美麗，吸引不少遊客賞花拍照打卡，有如「偽出國」賞櫻。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，吸引不少遊客賞花拍照打卡，有如「偽出國」賞櫻，區長李日強今天下午表示，該公園由普強里長江長榮帶領志工栽種大量櫻花，如同櫻花園，每年花期綻放美麗，歡迎市民就近散步賞櫻。

中壢莒光公園占地2公頃，長條形帶狀公園，屬於中壢區公所轄管所有，江長榮在當初興建公園時，發現原有種植櫻花樹盛開，觸發他打造櫻花公園念頭，江帶領里內熱心志工多年來相繼栽種超過200棵櫻花，以八重櫻為大宗、還有山櫻花，每年2月下旬至3月初櫻花盛開，總是吸引許多遊客花間賞花。

江長榮表示，志工自發照顧公園每一棵櫻花，從維護樹形、修剪、養分、病蟲害防治通通包辦，因此公園櫻花每年開花相當平均，花期也差不多，春節以來，不少櫻花開花，這周起到元宵節24日，為今年櫻花盛開期，粉紅櫻花綻放枝頭，滿園春色，夜間還有從過去桃園燈會汰換下來的球形燈，配合投射燈不同燈光變化，呈現夜間賞櫻美景，不同白天賞櫻，近來吸引許多民眾散步拍照。

他建議有興趣到莒光公園賞櫻遊客，可將車輛停在鄰近大賣場，再步行至莒光公園，16日至18日健行商圈發展協會將在該公園舉辦櫻花祭活動，邀請樂團、歌舞表演、櫻花舞及DIY體驗，歡迎民眾共襄盛舉。

中壢區莒光公園櫻花林盛開美麗，吸引不少遊客賞花拍照打卡，有如「偽出國」賞櫻。記者曾增勳／攝影
中壢區莒光公園櫻花林盛開美麗，吸引不少遊客賞花拍照打卡，有如「偽出國」賞櫻。記者曾增勳／攝影

櫻花 賞櫻 長榮

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