快訊

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里 恐塞到深夜

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍年走春拜神 新竹市推6大特色廟宇行程祈求好運

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「天公壇」原名金闕殿，創建於乾隆年間，主祀玉皇大帝，為北台灣唯一主祀玉皇大帝的寺廟。圖／新竹市政府提供
「天公壇」原名金闕殿，創建於乾隆年間，主祀玉皇大帝，為北台灣唯一主祀玉皇大帝的寺廟。圖／新竹市政府提供

春節期間到廟裡祈福是台灣人不可或缺的新年活動，新竹市政府推出「寺廟走春」行程，推薦6大特色廟宇，包括新竹都城隍廟、普天宮、竹蓮寺、長和宮、關帝廟、天公壇等，邀請民眾春節假期體驗寺廟特有歷史文化及建築。

新竹市民政處長施淑婷指出，「新竹都城隍廟」是新竹市最具代表性的廟宇之一，歷史悠久、建築風格獨特。被晉封為「威靈公都城隍」的新竹城隍廟，已有275年的歷史，是全台官位最高的城隍爺，在正殿更有光緒皇帝御賜的「金門保障」匾額。

位於竹市東區的古奇峰「普天宮」，高達120尺的關公塑像為顯著地標，除關聖帝君外，最為著名為月老星君，普天宮春節期間打造壯觀的龍年花燈展示，提供給民眾拍照打卡。

俗稱新竹觀音亭的「竹蓮寺」寺內供奉了3尊觀音菩薩，大媽、二媽、三媽皆以泥塑金身、頂戴五佛冠坐鎮大殿，並保存全台罕見有雙龍護邊裝飾的「大海慈雲」御賜金匾。

「長和宮」位在北門街上與水仙宮並肩排站，興建於竹塹北門城外，故俗稱外媽祖，相傳在宋太宗雍熙4年（987年）媽祖仙逝後，所遺留的頭髮，分成3份製成3尊軟身神像，長和宮正殿主祀的湄洲媽祖廟三媽軟身神像，其髮髻就是來自媽祖遺世真體。

新竹「關帝廟」歷史悠久，位於市中心，是竹市保存完整的傳統廟宇之一。為典型祭祀武廟，穿越精雕細琢的牌樓，朱紅大門上畫的不是門神，取代的是一百零八顆的金色門釘，氣派地彰顯出宮廟格局。

「天公壇」原名金闕殿，創建於乾隆年間，主祀玉皇大帝，為北台灣唯一主祀玉皇大帝的寺廟，廟宇雕刻繁麗，興建了九龍柱之後更顯氣派，香火裊裊傾訴風調雨順、國泰民安。

「長和宮」位在北門街上與水仙宮並肩排站，興建於竹塹北門城外，故俗稱外媽祖。圖／新竹市政府提供
「長和宮」位在北門街上與水仙宮並肩排站，興建於竹塹北門城外，故俗稱外媽祖。圖／新竹市政府提供
俗稱新竹觀音亭的「竹蓮寺」寺內供奉了3尊觀音菩薩，大媽、二媽、三媽皆以泥塑金身、頂戴五佛冠坐鎮大殿。圖／新竹市政府提供
俗稱新竹觀音亭的「竹蓮寺」寺內供奉了3尊觀音菩薩，大媽、二媽、三媽皆以泥塑金身、頂戴五佛冠坐鎮大殿。圖／新竹市政府提供
新竹「關帝廟」歷史悠久，位於市中心，是竹市保存完整的傳統廟宇之一。圖／新竹市政府提供
新竹「關帝廟」歷史悠久，位於市中心，是竹市保存完整的傳統廟宇之一。圖／新竹市政府提供
位於竹市東區的古奇峰「普天宮」，高達120尺的關公塑像為顯著地標。圖／新竹市政府提供
位於竹市東區的古奇峰「普天宮」，高達120尺的關公塑像為顯著地標。圖／新竹市政府提供
「新竹都城隍廟」是新竹市最具代表性的廟宇之一，歷史悠久、建築風格獨特。圖／新竹市政府提供
「新竹都城隍廟」是新竹市最具代表性的廟宇之一，歷史悠久、建築風格獨特。圖／新竹市政府提供

城隍廟 媽祖 新竹

延伸閱讀

威力無比、歡樂無限：符合中國文化又獨樹一幟的木須龍

新春勤跑新北7間廟為備戰2026？ 黃國昌：柯給的責任區

超過5年未調 高虹安提高績優運動選手及教練獎勵金

初一走春拜廟…全台五分之一人口注意這事 口罩也防不了

相關新聞

龍年走春拜神 新竹市推6大特色廟宇行程祈求好運

春節期間到廟裡祈福是台灣人不可或缺的新年活動，新竹市政府推出「寺廟走春」行程，推薦6大特色廟宇，包括新竹都城隍廟、普天宮...

超過5年未調 高虹安提高績優運動選手及教練獎勵金

新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點自2018年修正發布後，已超過5年未修正提升，市長高虹安宣布，將調整獎勵辦法及範圍...

初三跟吳鳳來品嘗茶香橘香 竹縣府邀民眾農遊絕美客庄

春節期間新竹縣政府邀請知名藝人吳鳳拍攝農遊軸帶系列宣傳影片，帶領民眾深度旅遊，今天推薦全國鄉親前往「茶園橘鄉農遊軸帶」、...

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。張善政表示，春節期間家人團聚，感謝消...

過年不鬆解！桃園副市長突訪高風險工廠 緊盯工安狀況

許多工廠春節7天停班休息，但廠房內可能存放大量毒性化學物質及公共危險物，稍有不慎恐致災。桃園市副市長蘇俊賓趁年初二走春參...

桃園逾90萬客家人全國之最 初二「轉妹家」習俗超有趣

桃園市有超過90萬的客家人口，居全國各縣市之冠，也占全市人口4成，今是大年初二「轉妹家」的日子，對此桃園市客家局特別介紹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。