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龍年走春拜神 新竹市推6大特色廟宇行程祈求好運
春節期間到廟裡祈福是台灣人不可或缺的新年活動，新竹市政府推出「寺廟走春」行程，推薦6大特色廟宇，包括新竹都城隍廟、普天宮、竹蓮寺、長和宮、關帝廟、天公壇等，邀請民眾春節假期體驗寺廟特有歷史文化及建築。
新竹市民政處長施淑婷指出，「新竹都城隍廟」是新竹市最具代表性的廟宇之一，歷史悠久、建築風格獨特。被晉封為「威靈公都城隍」的新竹城隍廟，已有275年的歷史，是全台官位最高的城隍爺，在正殿更有光緒皇帝御賜的「金門保障」匾額。
位於竹市東區的古奇峰「普天宮」，高達120尺的關公塑像為顯著地標，除關聖帝君外，最為著名為月老星君，普天宮春節期間打造壯觀的龍年花燈展示，提供給民眾拍照打卡。
俗稱新竹觀音亭的「竹蓮寺」寺內供奉了3尊觀音菩薩，大媽、二媽、三媽皆以泥塑金身、頂戴五佛冠坐鎮大殿，並保存全台罕見有雙龍護邊裝飾的「大海慈雲」御賜金匾。
「長和宮」位在北門街上與水仙宮並肩排站，興建於竹塹北門城外，故俗稱外媽祖，相傳在宋太宗雍熙4年（987年）媽祖仙逝後，所遺留的頭髮，分成3份製成3尊軟身神像，長和宮正殿主祀的湄洲媽祖廟三媽軟身神像，其髮髻就是來自媽祖遺世真體。
新竹「關帝廟」歷史悠久，位於市中心，是竹市保存完整的傳統廟宇之一。為典型祭祀武廟，穿越精雕細琢的牌樓，朱紅大門上畫的不是門神，取代的是一百零八顆的金色門釘，氣派地彰顯出宮廟格局。
「天公壇」原名金闕殿，創建於乾隆年間，主祀玉皇大帝，為北台灣唯一主祀玉皇大帝的寺廟，廟宇雕刻繁麗，興建了九龍柱之後更顯氣派，香火裊裊傾訴風調雨順、國泰民安。
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