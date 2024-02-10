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蔡英文中壢仁海宮參香發福袋 近3000位民眾排隊熱情尖叫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影

今天是農曆大年初一，蔡英文總統自今起到初四預計跑遍15縣市、走訪17間宮廟參香、發放福袋，今天下午3點在行政院副院長鄭文燦等人陪同抵達桃園市中壢區「仁海宮」祈福，近3000位民眾老早排隊領總統府的新春福袋，許多熱情民眾見到總統本尊除了興奮地尖叫，也不忘向她拜年致謝，還有人高喊「總統我愛妳！」讓蔡總統笑得合不攏嘴。

蔡英文總統依照表定時間下午3點10分抵達中壢仁海宮，初一原就是新年之始，必須得出門「行春」，愈走才會越有春（剩），因此各大宮廟無不擠滿參拜祈福的民眾，當民眾聽說總統要來發福袋，紛紛開始排隊，長長的隊伍由廟門後的廣場排進了鄰近的新街國小內，連仁海宮內想走動也難，不少出、入皆動彈不得的民眾不時暴氣大喊「不要再推了、不要再進來了、這裡有老人!」蔡總統先到正殿參香祈福，隨即開始發放新春福袋活動。

為了保持福袋領取路線的順暢，仁海宮人員在旁持續廣播「請伸出您的右手領福袋，不拍照、不握手、不簽名！」領到福袋的民眾除了說「謝謝」外，大多數的民眾也不忘祝福總統「新年快樂！」還有民眾說了句「總統，辛苦了！」均獲得蔡總統以「謝謝」來回應，另有熱情的英粉則開心地向蔡英文喊出「總統，我愛妳」當場讓小英總統仰頭大笑；最後有名阿嬤領到福袋相當興奮，伸手想擁抱小英總統時，立刻被維安人員架開。

初一本就是民眾外出祈福走春日，中壢仁海宮不僅擠滿參拜民眾，也擠滿慕蔡總統之名而來的民眾，大家爭先恐後想一睹總統本尊。記者陳恩惠／攝影
初一本就是民眾外出祈福走春日，中壢仁海宮不僅擠滿參拜民眾，也擠滿慕蔡總統之名而來的民眾，大家爭先恐後想一睹總統本尊。記者陳恩惠／攝影
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影
蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影
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蔡英文總統任內最後一年走春、參香、發福袋行程，中壢仁海宮湧入數千民眾將廟內擠得水洩不通，蔡總統在行政院副院長鄭文燦及黨籍民代陪同下參香祈福，隨即展開至少3000民眾的領福袋活動。記者陳恩惠／攝影

福袋 蔡英文

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