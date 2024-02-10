蔡英文中壢仁海宮參香發福袋 近3000位民眾排隊熱情尖叫

今天是農曆大年初一，蔡英文總統自今起到初四預計跑遍15縣市、走訪17間宮廟參香、發放福袋，今天下午3點在行政院副院長鄭文燦等人陪同抵達桃園市中壢區「仁海宮」祈福，近3000位民眾老早排隊領總統府的新春福袋，許多熱情民眾見到總統本尊除了興奮地尖叫，也不忘向她拜年致謝，還有人高喊「總統我愛妳！」讓蔡總統笑得合不攏嘴。

蔡英文總統依照表定時間下午3點10分抵達中壢仁海宮，初一原就是新年之始，必須得出門「行春」，愈走才會越有春（剩），因此各大宮廟無不擠滿參拜祈福的民眾，當民眾聽說總統要來發福袋，紛紛開始排隊，長長的隊伍由廟門後的廣場排進了鄰近的新街國小內，連仁海宮內想走動也難，不少出、入皆動彈不得的民眾不時暴氣大喊「不要再推了、不要再進來了、這裡有老人!」蔡總統先到正殿參香祈福，隨即開始發放新春福袋活動。