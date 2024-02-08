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西濱竹市段小年夜湧返鄉車潮 台68線下竹港大橋禁左轉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
省道台15線西濱公路屬國道替代道路，今天小年夜上午新竹路段南向車道湧現返鄉車潮，經過現場疏導，車流維持順暢。圖／警方提供
省道台15線西濱公路屬國道替代道路，今天小年夜上午新竹路段南向車道湧現返鄉車潮，經過現場疏導，車流維持順暢。圖／警方提供

龍年農曆春節7天連假今天小年夜開跑，國道新竹端各匝道未實施高乘載管制，省道台15線西濱公路屬國道替代道路，今天小年夜上午南向車道湧現返鄉車潮。竹市警察局第一分局指出，經與公路總局及義交合作，車流維持順暢，但提醒用路人即日起至14日，省道台68線快速公路車輛下台15線竹港大橋，不得直接左轉西濱路南下。

為因應春節連假期間，西濱公路預期將出現國道替代道路車潮，交通部公路總局北區養護工程分局日前已先同警方及義交現勘，從昨天起（7日）晚上10點起至14日（初五）晚上10點，禁止省道台68線快速公路車輛，下台15線竹港大橋匝道後直接左轉西濱路南下，減少竹港大橋上車流交織情形，同時聘請義交於沿線重要節點指揮疏導。

此外，新竹市警察局第一分局針對西濱公路沿線及新竹南寮漁港港區周邊重要路口，建置CCTV群組，勤指中心及轄區派出所將採e視訊巡邏方式，隨時監控路況，一旦發現交通壅塞，將會立即派員機動前往疏處，期望連假期間皆能保持良好行車品質。

如果轄區內有發生交通壅塞或重大交通事故，警方也將利用通訊群組即時傳遞訊息通報、協調及處置，彈性調整交通疏導作為，並通報警廣電臺或協請「風城交通168」臉書粉絲專頁發布消息，提醒民眾能夠提早改道並分散車流，以減緩壅塞情形。

第一分局分局長羅裕城說，分局雖已備妥完善機制應對道路壅塞及交通事故等突發狀況，春節期間路上難免車多，尤其連假前段可預期出現南下返鄉車流、後段也可預期出現北上返工車流，請民眾務必保持耐心駕駛，並配合現場員警或義交等指揮引導。

警方也再次提醒用路人「酒駕零容忍，酒後不開車」，取締酒駕在春節期間為警方執法重點，除在飲酒後，養成代客叫車或指定駕駛習慣，也應注意飲酒隔日宿醉，同樣可能造成酒測值超標，若前晚飲酒較多，務必充分休息、交通順心。

新竹市警察局第一分局春節期間針對西濱公路沿線及新竹南寮漁港港區周邊重要路口加強疏導。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局春節期間針對西濱公路沿線及新竹南寮漁港港區周邊重要路口加強疏導。圖／警方提供

新竹 春節 連假

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