走春好去處！新竹市十八尖山改造工程完工啟用
新竹市十八尖山有新竹市的「綠肺」之稱，是不少市民運動健行、爬山賞景與休閒遊樂的好去處。竹市府近年向中央爭取補助共投入4千萬元，推動十八尖山魅力旅遊據點營造工程在近日完工，包括入口廁所、獅子亭都周邊景觀都大翻新，歡迎民眾來走春。
竹市府指出，十八尖山離市區不遠，並與清大、陽明交大為鄰，且擁有全長約3.6公里的行走步道，年度遊客量多達196萬人次。但過去因人行步道陡峭、扶手及舖面損壞，以及休憩空間老舊使用率低，市府團隊重新檢視整體休閒環境，並著手規畫改善。
市長高虹安說，市府團隊同時也積極接洽台電、中華電信完成十八尖山入口約200公尺的電線地下化，不但可提供登山民眾賞花、賞樹、拍照的優質環境，更可降低往後颱風天樹木與纜線交錯的危險性。高也實地走訪了解現況，肯定市府團隊努力完工。
此次改造也特別整理十八尖山入口廁所，因過往僅有入口處可以活動，廁所內部潮濕不通風，此次工程新設平台提供民眾欣賞十八尖山山谷的自然之美；調整水塔位置及增設洗手台，也修改廁所入口位置，藉由室內通風口達到空氣對流，讓環境更清新。
城市行銷處長嚴翊琦指出，市府將持續結合在地資源，提升公園綠地使用率，提供市民朋友更多的休憩去處，期盼十八尖山魅力旅遊據點營造工程完工後能提供給民眾更舒適的休憩場域，另也呼籲民眾愛護環境、珍惜資源，一同維護永續友善的設施。
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