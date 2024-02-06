走春好去處！新竹市十八尖山改造工程完工啟用

新竹市十八尖山有新竹市的「綠肺」之稱，是不少市民運動健行、爬山賞景與休閒遊樂的好去處。竹市府近年向中央爭取補助共投入4千萬元，推動十八尖山魅力旅遊據點營造工程在近日完工，包括入口廁所、獅子亭都周邊景觀都大翻新，歡迎民眾來走春。

竹市府指出，十八尖山離市區不遠，並與清大、陽明交大為鄰，且擁有全長約3.6公里的行走步道，年度遊客量多達196萬人次。但過去因人行步道陡峭、扶手及舖面損壞，以及休憩空間老舊使用率低，市府團隊重新檢視整體休閒環境，並著手規畫改善。

市長高虹安說，市府團隊同時也積極接洽台電、中華電信完成十八尖山入口約200公尺的電線地下化，不但可提供登山民眾賞花、賞樹、拍照的優質環境，更可降低往後颱風天樹木與纜線交錯的危險性。高也實地走訪了解現況，肯定市府團隊努力完工。

此次改造也特別整理十八尖山入口廁所，因過往僅有入口處可以活動，廁所內部潮濕不通風，此次工程新設平台提供民眾欣賞十八尖山山谷的自然之美；調整水塔位置及增設洗手台，也修改廁所入口位置，藉由室內通風口達到空氣對流，讓環境更清新。