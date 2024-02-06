快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

苗栗（火旁）龍來了 苗栗市代理市長籲多生龍子、龍女

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影

一年一度盛事苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，苗栗市代理市長葉志航特別呼籲多生龍子、龍女，「年輕人只要肯生就好」！

（火旁）龍今年邁入第26年，龍年特別以「龍王會」為題，今天上午在苗栗火車站西站廣場啟動，邀請大千醫院婦產科醫師詹德鑫率團隊舞龍助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗，迎接這場苗栗民俗盛事。

葉志航、副縣長鄧桂菊、新科立委邱鎮軍，及縣議員余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人到場，葉志航說，少子化衝擊，他先前擔任縣府秘書長，參加國小畢業典禮，畢業生都是小貓二、三隻，今年是龍年，希望年輕人多生龍子、龍女，只要肯生都好。

邱鎮軍甫從苗栗市長轉戰立委成功，他表示是回家的心情，指出今年（火旁）龍踩街，一改從過去的中正路，移到府前路辦理，就是希望減少交通管制的時間與長度，且民眾更可以集中觀賞踩街表演隊伍。

市公所指出，（火旁）龍系列的祥龍巡庄，2月13日上午11點在卓蘭鎮峩崙廟，下午2點在大湖鄉大湖酒莊廣場，14日上午11點在頭份市永貞宮，下午2點在頭屋鄉文德宮。

18日在苗栗市玉清宮廣場，13尾祥龍開光點睛及貓裏客家龍選拔，23日下午5點府前路封街踩街，超過40隊演出，24日經國路河濱公園模型飛機場（火旁）龍之夜，首度邀請國立體育大學舞龍隊，演出「（火旁）龍映像」的雙龍文創劇，還邀請即將成真火舞團隊，帶來全新創作的龍王會火舞劇，當晚也有13尾祥龍接受鞭炮洗禮。

苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗。記者范榮達／攝影

團隊 邱鎮軍 龍年

延伸閱讀

苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

苗栗市長將由葉志航代理 補選現呈「群雄並起」態勢

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗市長補選群雄並起 國民黨2月1至3日全民調決定

相關新聞

苗栗（火旁）龍來了 苗栗市代理市長籲多生龍子、龍女

一年一度盛事苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，苗栗市代理市長葉志航特別呼籲多生龍子...

雪霸春節期間「不打烊」 安排歌舞、林道賞景等活動

雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務，雪管處邀大家...

桃園「龍來桃喜」春聯意外爆紅 張善政親簽版加碼送

桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，卻被市議員于北辰指「桃喜」台語諧音似「討死」觸霉頭，引發討論。國民黨桃園市議員凌濤今...

竹市學校總量限制修法完成　居住事實查核成重點

新竹市今年共有5間總量管制學校，由於近年竹市人口大幅成長，學生人數增加迅速，在學校數量有限情況下，市府今指出，已參考各縣...

耗資千萬元 苗縣龍鳳漁港新建觀光公廁啟用

苗栗縣政府致力推動國際慢魚運動，為營造優良休憩環境，展現漁港不同風華面貌，耗資千萬元，在龍鳳漁港景觀橋旁興建觀光廁所，歷...

影／苗栗規畫「春遊大攻略」 推出3大主題抽獎活動

春節連假即將登場，苗栗縣政府上午辦「春遊苗栗全攻略」記者會，彙總縣內春節旅遊資訊，邀民眾蒞臨苗栗走春，共同體驗幸福遊。 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。