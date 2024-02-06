苗栗（火旁）龍來了 苗栗市代理市長籲多生龍子、龍女
一年一度盛事苗栗（火旁）龍今天啟動，今年適逢龍年，市公所請來大千醫院婦產科團隊助陣，苗栗市代理市長葉志航特別呼籲多生龍子、龍女，「年輕人只要肯生就好」！
（火旁）龍今年邁入第26年，龍年特別以「龍王會」為題，今天上午在苗栗火車站西站廣場啟動，邀請大千醫院婦產科醫師詹德鑫率團隊舞龍助陣，許多小朋友也迫不及待舞龍體驗，迎接這場苗栗民俗盛事。
葉志航、副縣長鄧桂菊、新科立委邱鎮軍，及縣議員余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人到場，葉志航說，少子化衝擊，他先前擔任縣府秘書長，參加國小畢業典禮，畢業生都是小貓二、三隻，今年是龍年，希望年輕人多生龍子、龍女，只要肯生都好。
邱鎮軍甫從苗栗市長轉戰立委成功，他表示是回家的心情，指出今年（火旁）龍踩街，一改從過去的中正路，移到府前路辦理，就是希望減少交通管制的時間與長度，且民眾更可以集中觀賞踩街表演隊伍。
市公所指出，（火旁）龍系列的祥龍巡庄，2月13日上午11點在卓蘭鎮峩崙廟，下午2點在大湖鄉大湖酒莊廣場，14日上午11點在頭份市永貞宮，下午2點在頭屋鄉文德宮。
18日在苗栗市玉清宮廣場，13尾祥龍開光點睛及貓裏客家龍選拔，23日下午5點府前路封街踩街，超過40隊演出，24日經國路河濱公園模型飛機場（火旁）龍之夜，首度邀請國立體育大學舞龍隊，演出「（火旁）龍映像」的雙龍文創劇，還邀請即將成真火舞團隊，帶來全新創作的龍王會火舞劇，當晚也有13尾祥龍接受鞭炮洗禮。
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