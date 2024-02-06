中壢石頭里長被控不做事罷免案成立 親上火線回擊

桃園市選舉委員會昨於官網貼出「桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立」，公文依據公職人員選舉罷免法第81條、第83條第2項及同法施行細則第49條第2項。王子林表示，對於罷免案成立感到錯愕，他雖非專職里長，但除自己服務外，家人均共同投入里政服務，原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，卻引起諸多爭端，已請律師協助。劉柏成今回應，為了不影響民主程序的推動，縱使有汙衊本人之事，都不做回應，靜待民主結果。

桃園中壢石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案提議連署人數應達150人。公告由鄰長劉俐伶領銜提出桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案，連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，已達上開法定連署人數，爱依法宣告罷免案成立，將投票確定是否通過。

劉俐伶受訪表示，這次目標就是罷免「幽靈里長」，王為台北某醫師且不住在石頭里，去年當選後背棄競選承諾，沒在里上服務，里民找不到里長，他雖然有委託母親劉姓婦人及另名陳姓男子協助里上事務，卻占用公民會館當成自己家，禁止里民進入。

劉俐伶說，劉婦和陳男四處檢舉里民、製造爭端，里民早就不堪其擾，里民希望選出的里長是跟大家生活在一起站在一起，沒促進繁榮和諧卻出現紛爭，這都不是里民期待，因此大家連署罷免。

王子林本人表示，對於罷免案成立感到錯愕，他雖非專職里長，但除自己服務外，家人均共同投入里政服務，沒有所謂家人爭執情事。原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，惟劉於今年2月為逼迫王辭職不成，即攜帶公發電腦等資料不告棄職，事後更遭查獲里辦公室關防也遭攜走，偽造文書案件已經本人提出告訴經受理偵查當中。

王子林說，當選後里政及原先醫師業務二頭忙，仍自任期開始迄至辦公室主任棄職前，完成里內通報、陳里政事務44件，更於去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理，相較前年12月26日上任前，石頭里前年僅33件，顯有巨幅成長。

王說，罷免領銜人除為先前遭褫奪公權前里長提名鄰長及樁腳外，更於合法罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散布誹謗他言論，將提起訴訟訴追。

劉柏成今受訪表示，對此不多做回應，里民連署提案沒參與，對方轉移焦點本身未做服務，已有高度民意不認同王子林言行，為了不影響民主程序的推動，縱使有汙衊本人之事，都不做回應，靜待民主結果。