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黃瓊慧批桃園燈會太混 觀旅局：國外作品更勝主燈

中央社／ 桃園5日電
民進黨籍市議員黃瓊慧今天表示，市府未規劃桃園燈會主燈，改為漢服體驗及靜態展示，12天展期消化新台幣4900萬預算「實在太混了」，觀旅局說，邀請國外藝術團隊展出精采更勝主燈。圖／桃園市觀旅局提供
民進黨籍市議員黃瓊慧今天表示，市府未規劃桃園燈會主燈，改為漢服體驗及靜態展示，12天展期消化新台幣4900萬預算「實在太混了」，觀旅局說，邀請國外藝術團隊展出精采更勝主燈。圖／桃園市觀旅局提供

民進黨籍市議員黃瓊慧今天表示，市府未規劃桃園燈會主燈，改為漢服體驗及靜態展示，12天展期消化新台幣4900萬預算「實在太混了」，觀旅局說，邀請國外藝術團隊展出精采更勝主燈。

桃園燈會將在21日登場。桃園市政府表示，2大主燈區的「南昌燈區」以多元族群共榮為主題，展出多組國內外藝術家的大型燈光藝術作品；「虎頭山燈區」則以穿越古今風格為主題，包含國際藝術演出、漢服市集，以及雙展區主題表演3大亮點特色，並推出3款環保小提燈。

黃瓊慧表示，市府去年同樣是新台幣4900萬元預算，但有一隻會發光旋轉的科技兔、夜間還搭配燈光秀增添可看性，許多民眾期待龍年主燈能有更多創意呈現，但遺憾的是市府沒有規劃主燈，改由充滿中國風的漢服體驗、搭配靜態展示，12天的展期就消化4900萬預算，「說真的實在太混了。」

黃瓊慧說，近期新竹燈會曝光一隻四不像的龍年主燈引發話題，市民雖反應兩極但也成功引起討論，「反觀桃園燈會主題變成漢服體驗」，且明年台灣燈會在桃園，她擔心市府是不是有同樣讓人無法接受的情況發生，「希望市府能善用民眾的納稅錢。」

觀光旅遊局表示，桃園燈會以各特色燈區方式規劃，融合傳統與科技的元素，其中的燈光主題展演秀由五月天演唱會專用的舞台團隊規劃，取代傳統主燈形式呈現，可避免後續移置及管理維護的問題。

觀旅局長周柏吟指出，桃園燈會結合知名藝術家佈燈，每座燈都是主角，更邀請澳洲藝術團隊作品展出，特別是Eness「飛天交響樂」，從未在台灣戶外免費展示過，精采更勝主燈，南昌燈區則能欣賞到火舞、薩克斯風、雜耍、魔術等街頭藝人精彩表演。

周柏吟說，虎頭山燈區和同為桃園人的西塘漢服文化周發起人方文山合作，借重其考據專業，完整還原宋代服飾和宮燈，更首次邀請5間知名宮廟到現場祈福，桃園燈會結合藝術、宗教、傳統、科技等元素，展現桃園多元文化特色，希望提供民眾別開生面的元宵燈會體驗。

台灣燈會 桃園 漢服

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