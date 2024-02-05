4900萬桃園燈會沒主燈 民代批「吃便當沒主菜」 桃市：翻轉傳統燈會模式

2024桃園燈會將在桃園區南昌森林公園和虎頭山創新園區登場，今天卻被發現會場沒有布置造型主燈，引發質疑。有民眾大嘆可惜，民代也批沒主燈宛如「吃便當沒主菜」，不利對外行銷。市府觀旅局回應，今年活動以燈光展演秀取代傳統主燈，除提供民眾別開生面的體驗，也可避免後續移置及管理維護問題，可謂一舉兩得。

今年桃園燈會於21日起展開，展期長達12天，並安排雙展區，南昌森林公園將有大型藝術燈組與燈光秀，虎頭山創新園區則有漢服體驗與傳統造型燈籠，另邀請澳洲藝術家團隊ENESS來台展演，盼透過3大亮點吸客。

不過，市府公布相關規畫和活動主視覺後，近期被民眾發現會場竟無規畫造型主燈，引發討論。民進黨議員黃瓊慧說，今年燈會預算和以往一樣都是4900萬元，卻沒規畫主燈，改由充滿中國風的漢服體驗搭配靜態展示，「太混了」。議員許家睿也指，造型主燈是燈會亮點，缺少主燈宛如「吃便當沒有主菜」，不利對外行銷。

民眾許小姐說，今年燈會形式看來創新，但燈會應該還是要有主燈，較能吸引民眾前往留念，否則難以感受到策展人的用心，很可惜。

國民黨議員凌濤說，此次燈會規畫2燈區，風格多元精彩可期，政治人物應用正向態度欣賞每一位藝術家的心血，不應用狹隘眼光，以有無主燈評判一場燈會的好壞。

觀旅局長周柏吟表示，今年燈會有精彩絢麗的燈光主題展演秀，並由五月天演唱會專用的舞台團隊「必應創造」負責規畫，取代傳統主燈，可避免後續移置及管理維護問題，展區也結合多名知名藝術家布燈，每座燈都是主角，如同月津港燈節也是以藝術策展概念，翻轉燈會模式。