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竹東客家文化大禾埕計畫總經費逾5億元 上月底決標拚年中動工

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫已於今年1月29日順利完成決標，接續將進行設計作業，預計今年年中開工動土。示意圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫已於今年1月29日順利完成決標，接續將進行設計作業，預計今年年中開工動土。示意圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫，今年9月獲公共工程委員會同意核定經費5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，全案已公告上網；縣府今指出，該計畫已於今年1月29日順利完成決標，接續將進行設計作業，預計今年中開工動土。

縣府交通旅遊處指出，「竹東客家文化大禾埕計畫」去年4月間獲客家委員會核定匡列總經費5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，縣配合款8815 萬餘元，縣府依客委會及公共工程委員會指示提送修正計畫書、基本設計與預算書圖審查，並在去年9月間獲公共工程委員會同意核定，客委會也在去年12月4日同意備查本案修正資料後，由主任委員楊長鎮拜會縣長楊文科，關心發包進度。

交旅處表示，由於本案屬巨額採購案，工程須包含基本、細部設計及施工，為加速整體發包作業，決定以統包方式辦理，屆時設計與施工同一契約，可減少發包作業次數及縮短期程。縣府去年12月18日公告上網（公開閱覽），今年1月29日完成決標。

縣長楊文科表示，「竹東客家文化大禾埕計畫」將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，並串連客家特色景點的旅遊軸帶，吸引更多國內外遊客，提升觀光效益，打造浪漫台三線新亮點。

交旅處說明，「竹東客家文化大禾埕計畫」範圍為竹東鎮工業一路、工業二路、北興路口等路段，新建4層樓的客家大禾埕建築，樓地板面積約為9960平方公尺，期盼打造園區成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「多元學習創作」三大面向的優質藝文空間。

客委會 客家文化

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