苗栗代理市長宣誓就職 葉志航：代理期間有3大重要任務

苗栗市第12屆代理市長宣誓就職典禮上午在市公所舉行，代理市長葉志航強調「臨危受命」，代理期間最重要三大任務包括延續前市長邱鎮軍立委原有的幾項重大市政建設工程，務必如期如質完成，其次要辦好春節後的（火旁）龍活動，另外市長補選預計4月中旬辦理，將辦好選務，選出鄉親期待的好市長繼續推動苗栗市政。

苗栗前市長邱鎮軍當選立委並請辭市長，第12屆苗栗市長任期還有2年多，依地方制度法規定，鄉鎮市長出缺任期逾兩年，3個月內應完成補選，縣府指派苗栗肉品市場董事長、縣府前秘書長葉志航在新任市長選出及就任前代理市長一職，今天完成交接。

代理市長宣誓就職典禮由縣府民政處長巫恒昭主持，在財政處副處長王淑馨、主計處專員黃季妍監交下完成印信交接；苗栗市民代表會主席陳仁杰及14位市民代表、苗栗市里長聯誼會長周文正也與各里里長一同出席見證。