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北埔油笐火遊街 名額減半報名秒殺

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹報導
北埔油笐火2月24日慈天宮廟前廣場登場。記者巫鴻瑋／攝影
北埔油笐火2月24日慈天宮廟前廣場登場。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣北埔鄉每年農曆正月十五舉行油笐火遊街，全鄉動員舉火把祈福，宛如火龍降臨，吸引朝聖人潮，今年名額減半，只開放1000個，隨即遭秒殺，民眾抗議根本搶不到，鄉長信箱也被塞爆，鄉公所昨天再加開100個名額。

鄉長莊明增表示，北埔油笐（音同剛）火已成竹縣元宵重要民俗活動，疫後每年參與人數一再創新高，今年報名異常踴躍，活動尚未宣傳，一開放就迅速秒殺，公所接獲不少投訴，為讓更多民眾參與，又開放100個名額。

不過，去年油笐火名額多達2000個，今年砍半引起討論。公所解釋，考量外地遊客很多，今年和旅行社配合宣傳，加上老街場地有限，手持火把需保持距離，因此名額變少。

油笐火活動2月24、25日舉行，昨由客委會副主委周江杰等人揭幕，活動包括遶山花輕旅行體驗、油笐火手作體驗、擎火夜遊秀巒山和攝影比賽等。

此外，新竹市長高虹安昨也宣布，2月3日至14日在舊城商圈舉辦一年一度的年貨大街。「新春嘉年華市集」集結上百攤的年節商品與特色小吃攤位，範圍包括東門街、北門街、武昌街、復興路、中央路，將有道路管制作為行人徒步區，營業時間為每天上午8點至晚間10點，還有消費滿額贈好禮活動。

鄉長 北埔

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