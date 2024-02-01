聽新聞
test
0:00 / 0:00
北埔油笐火遊街 名額減半報名秒殺
新竹縣北埔鄉每年農曆正月十五舉行油笐火遊街，全鄉動員舉火把祈福，宛如火龍降臨，吸引朝聖人潮，今年名額減半，只開放1000個，隨即遭秒殺，民眾抗議根本搶不到，鄉長信箱也被塞爆，鄉公所昨天再加開100個名額。
鄉長莊明增表示，北埔油笐（音同剛）火已成竹縣元宵重要民俗活動，疫後每年參與人數一再創新高，今年報名異常踴躍，活動尚未宣傳，一開放就迅速秒殺，公所接獲不少投訴，為讓更多民眾參與，又開放100個名額。
不過，去年油笐火名額多達2000個，今年砍半引起討論。公所解釋，考量外地遊客很多，今年和旅行社配合宣傳，加上老街場地有限，手持火把需保持距離，因此名額變少。
油笐火活動2月24、25日舉行，昨由客委會副主委周江杰等人揭幕，活動包括遶山花輕旅行體驗、油笐火手作體驗、擎火夜遊秀巒山和攝影比賽等。
此外，新竹市長高虹安昨也宣布，2月3日至14日在舊城商圈舉辦一年一度的年貨大街。「新春嘉年華市集」集結上百攤的年節商品與特色小吃攤位，範圍包括東門街、北門街、武昌街、復興路、中央路，將有道路管制作為行人徒步區，營業時間為每天上午8點至晚間10點，還有消費滿額贈好禮活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言