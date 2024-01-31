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搶日租套房旅宿財 大樓空屋難查

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍巫鴻瑋胡蓬生賈寶楠／連線報導
桃園市府發放傳單提醒各社區管委會與住戶，勿非法經營日租套房，以免受罰。圖／桃園觀旅局提供
桃園市府發放傳單提醒各社區管委會與住戶，勿非法經營日租套房，以免受罰。圖／桃園觀旅局提供

國旅復甦，民眾搶賺旅宿熱錢非法經營日租套房，桃竹苗這2年房源增加不少，但縣市政府查緝困難，開罰也有限，由於春節將屆，旅宿業和民代都呼籲應有積極作為；桃市府昨表示，將持續稽查並造冊列管，可連續裁罰，竹市府則說，不下架廣告先裁處廣告，再現場稽查裁處營業。

查詢相關平台網站，桃竹苗各有數百間日租套房，不僅外國人詢問，本國旅客也留言。桃園市旅館商業同業公會副理事長賴傳基觀察，桃園房源在疫情解封後成長不少，目前應有上千間，相信本國客源占比不低。

桃園前年查獲非法日租套房4件、開罰32萬元，去年查獲16件、開罰123萬，今年1月則查獲2件、開罰13萬；竹市府去年查獲19件，勸導後15件下架廣告，開罰3件廣告共15萬，今年現場查獲1件，罰30萬；竹縣去年查獲1件，苗栗縣去年迄今掛零。

苗縣文觀局表示，稽查難度高，多依訂房網或民眾檢舉，但查緝地點在集合式住宅大樓，須經管委會同意、由屋主出面陳訴，結果都沒下文；桃市觀旅局長周柏吟也坦言，若非住戶投訴旅客吵鬧，十之八九的管委會都不太配合。

對比房源蓬勃發展，地方政府查緝成效顯得低落。賴傳基說，供應方面，國外平台審核機制鬆散，國人搶賺旅宿熱錢，容易上手；需求部分，除外國旅客增加，現在國旅住宿暫難降價，也把國人推去訂較便宜的日租套房。

桃園市議員魏筠認為，目前日租套房仍違法，多透過網路平台媒介，隱藏不實資訊，易有消費糾紛，更有消防疑慮，市府除加強查緝，也應向民眾宣導避免租用或出租，以維安全。

周柏吟分析，桃園非法日租套房多在大樓內，過去集中在桃園、中壢都會區和機場所在的大園區，疫情過後，多為民眾出租家裡空房增加收入，所以變成13區統統有，觀旅局未來會向管委會加強宣導留意。

周柏吟說，出租日租套房要小心得不償失，去年有人租800元被罰10萬，其實依觀光發展條例規定就是不得設置與經營，違者可處3萬元以上、50萬元以下罰金，情節嚴重、屢勸不改善者可連續處罰，桃園也訂有檢舉獎金，最高為罰金的15%。

竹市府表示，持續不定期進行網路及現場搜查，先柔性勸導業者下架，不下架者，先裁處廣告，再現場稽查裁處營業。

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