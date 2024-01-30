新竹寄養家庭今年再增5戶 家扶：盼望更多家庭投入

新竹縣、市有52戶寄養家庭，但隨社會問題層出不窮，對寄養家庭需求也日益增加，協助寄養的機構新竹家扶中心指出，今年有5戶新進寄養家庭，盼望可有更多善心的家庭，接納需要幫助的孩子，寄養家庭與孩童有適配性，讓孩童的需求有更多選擇，給他們一處暫時的避風港，直到適當的時機回到原生家庭。

新竹市長高虹安及新竹縣政府社會處長陳欣怡共同證給5戶新進寄養家庭，感謝寄養家庭的無私奉獻，讓原生家庭發生重大變故的孩子們有個避風港，重新擁有家的愛與溫暖，修復受傷的身心，重新展開笑顏。

新竹家扶中心主任沈俊賢說明，新竹縣、市有52戶寄養家庭，其中約11戶休息中，有三分之二的家庭可寄養，中心也盼望有更多家庭投入，因為每個家庭能照顧的小孩類型不同，例如上班族家庭通常只能帶有上學的小孩，而退休族可帶學齡前，甚至帶孩童固定到醫院做早療等，若有更多的家庭投入，就能有更多選擇。

陳欣怡表示，去年年招募報名共17戶，最終只有5戶家庭完成一系列新進寄養家庭訓練，並經過社工的家訪會談，通過嚴格的審查，自今年1月起正式成為寄養家庭的生力軍。

今年5戶新加入的寄養家庭，有3戶家庭報名原因是從看著朋友及社區鄰居多年來擔任寄養家庭，每次見面都能看見寄養童的成長與改變，燃起加入寄養家庭的動力；另1戶是因自己的孩子就讀社會工作學系，由於課業上的接觸，所以非常支持父母加入寄養家庭行列，成為孩子生命中的守護者。

陳欣怡也以寄養童小萍為例，鼓勵新加入的寄養家庭。她說，小萍因原生家庭無力照顧而進入寄養家庭，在幼兒園中班時被收養，然而收養家庭卻未準備好，最終退養她。小萍再次離開曾經認定的家，重新回到寄養家庭，幸好在寄養爸媽的溫馨陪伴以及關愛照顧下，她慢慢理解與接納自己的過去，恢復自信及笑聲。而命運也再次為她打開一扇窗，在收出養單位的協助下，順利媒合到了一戶澳洲收養家庭。