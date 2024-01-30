竹市西大路地下道實施禁轉林森路 塞車減緩里長按讚

新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，交通處發現車流紓解率大幅提升，並統計去年5月至12月交通事故數據，從平均每月2.89件降至1.86件，當地里長也認同給予肯定。

交通處長倪茂榮指出，過去西大路地下道雙向各一車道，下午尖峰時段，科學園區往市區方向車流龐大，常因少數左轉林森路車輛停等，導致後方車輛嚴重回堵至南大路，不僅影響行車效率，也常發生交通事故；國泰醫院醫師友人也曾向市府反映，常治療附近居民在西大路地下道與林森路的車禍受傷案件，盼市府設法改善。

經由市長高虹安擔任召集人的交通改善小組拍板後，去年5月16日起尖峰試辦西大路地下道汽車禁轉林森路措施，不僅事故降低，車流紓解率大幅提升，汽車增加13%、機車增加20%，7月試辦成果提至交通改善小組，最終決議在去年9月1日起全日禁止左右轉，實施至去年12月底，交通事故較實施前平均每月減少1件，大幅減少交通事故。

竹市府日前舉辦東區里鄰長座談會，南門里長沈雄輝表示，肯定市府規畫西大地下道禁止左、右轉林森路措施，從試辦尖峰時刻禁止左右轉，到全天禁止左右轉，原本反彈聲浪大，而執行數月後發現是正確的政策，大幅降低西大路地下道塞車的狀況。

不僅如此，市府日前舉辦公車司機座談會，會中也有公車司機回饋表示，在西大路地下道沒有實施禁轉林森路之前，行經地下道周邊遇到塞車，乘客也抱怨耽誤時間，自從實施汽車禁止左右轉後，車流明顯順暢許多，交通安全性也同步提升。

交通處指出，市府感謝里長及市民對交通改善措施的肯定與建議，市府會持續觀察西大路沿線交通狀況，適時調整號誌時制計畫，讓西大路交通更加順暢，行車更安全。