快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

竹市西大路地下道實施禁轉林森路 塞車減緩里長按讚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路地下道車流量大，去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升、交通事故數據也明顯減少。圖／竹市府提供
新竹市西大路地下道車流量大，去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升、交通事故數據也明顯減少。圖／竹市府提供

新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，交通處發現車流紓解率大幅提升，並統計去年5月至12月交通事故數據，從平均每月2.89件降至1.86件，當地里長也認同給予肯定。

交通處長倪茂榮指出，過去西大路地下道雙向各一車道，下午尖峰時段，科學園區往市區方向車流龐大，常因少數左轉林森路車輛停等，導致後方車輛嚴重回堵至南大路，不僅影響行車效率，也常發生交通事故；國泰醫院醫師友人也曾向市府反映，常治療附近居民在西大路地下道與林森路的車禍受傷案件，盼市府設法改善。

經由市長高虹安擔任召集人的交通改善小組拍板後，去年5月16日起尖峰試辦西大路地下道汽車禁轉林森路措施，不僅事故降低，車流紓解率大幅提升，汽車增加13%、機車增加20%，7月試辦成果提至交通改善小組，最終決議在去年9月1日起全日禁止左右轉，實施至去年12月底，交通事故較實施前平均每月減少1件，大幅減少交通事故。

竹市府日前舉辦東區里鄰長座談會，南門里長沈雄輝表示，肯定市府規畫西大地下道禁止左、右轉林森路措施，從試辦尖峰時刻禁止左右轉，到全天禁止左右轉，原本反彈聲浪大，而執行數月後發現是正確的政策，大幅降低西大路地下道塞車的狀況。

不僅如此，市府日前舉辦公車司機座談會，會中也有公車司機回饋表示，在西大路地下道沒有實施禁轉林森路之前，行經地下道周邊遇到塞車，乘客也抱怨耽誤時間，自從實施汽車禁止左右轉後，車流明顯順暢許多，交通安全性也同步提升。

交通處指出，市府感謝里長及市民對交通改善措施的肯定與建議，市府會持續觀察西大路沿線交通狀況，適時調整號誌時制計畫，讓西大路交通更加順暢，行車更安全。

新竹市西大路地下道車流量大，去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升、交通事故數據也明顯減少。圖／竹市府提供
新竹市西大路地下道車流量大，去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升、交通事故數據也明顯減少。圖／竹市府提供

塞車

延伸閱讀

用路人注意 花蓮市兩要道施工養護這條路封8天

遭疑未驗收西大路地下道即開放 竹市府：前年就開放

批藍白炒作西大路地下道案 綠籲竹市府：有弊就查到底

侯友宜回歸市長角色 視察同興路穿越中山高地下道工程

相關新聞

竹市西大路地下道實施禁轉林森路 塞車減緩里長按讚

新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年9月起實施汽車全天禁轉林森路後，交通處發現...

苗栗家扶大專生寒假「回家」 31位大專生擔任課輔志工

苗栗家扶中心每年都會在寒暑假於竹南、苗栗、苑裡及卓蘭開辦課輔班，並由家扶大專生發想不同元素的主題與內容，為國小孩童帶來不...

竹縣公設民營福德托嬰中心今起現場報名 收24位嬰幼兒

新竹縣政府再增一間公設民營托嬰中心，現已有3托嬰中心與4公托家園提供服務！新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放...

中捷藍線核定 張善政：桃園軌道建設也急需加快腳步

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，桃園捷運也正在規畫、施工，桃園市長張善政今早表示，目前捷運...

年前大掃除預防肩頸傷害及痠痛 復健醫師提供兩大口訣

春節即將到來，不少民眾開始除舊佈新大掃除，但打掃工作繁重，如果姿勢不當，容易造成肩頸傷害或腰酸背痛。大千健康醫療體系福苗...

中捷藍線送審 交通局也做這兩件事爭取早日開工

行政院昨天傍晚核定台中捷運藍線綜合規畫，市府交通局長葉昭甫說，中央審查期間，已同時完成環評、都市計畫土地變更等，爭取早日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。