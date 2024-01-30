31日閉館？新竹站前「晶品城」闢謠 這原因延後封館

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多，去年因經營權易主陸續有攤商陳情遭片面提前解約，昨晚網友熱議商場將於明天31日閉館。晶品城表示，持續與攤商善意溝通，並闢謠還未正式閉館，因部分攤商希望農曆過年持續做生意，全面閉館時間延後至農曆年後，並強調停車場營運不中斷，不受閉館影響。

晶品城商場座落新竹火車站前，1至3樓與12及13樓由BOT業者招商店舖，但去年發生積欠設櫃攤商貨款、片面被告知只能做到今年1月底等爭議，引發攤商不滿，並向市府陳情發存證信函。整個商場也從去年下半年起陸續有攤商退場，一樓多處店舖清空。

針對攤商陳情被提前解約的爭議，晶品城強調，與攤商持續善意溝通、協調搬遷條件等，已陸續和4到5家攤商達成雙方滿意的協議，這幾家攤商確定會在2月初農曆過年前搬遷，晶品城會積極協助攤商搬遷等事宜，彼此好聚好散，達成皆大歡喜的局面。

晶品城商場13樓的揪好客燒烤吃到飽餐廳昨天已發出公告將營運至月底，並預告晶品城商場店關閉不是結束，已同步展開新竹店的店面規畫。至於去年年中才在一樓全新開幕的大型夾娃娃機店熊嗨星樂園，目前仍在營運，據了解將營運到農曆年後2月中。

晶品城指出，目前館內還有8家攤商營運中，因正逢農曆春節前夕，有部分攤商希望過年檔期能繼續營運，因此晶品城會配合其生意節奏保留彈性。先前規畫的閉館時間1月底確定往後延，待農曆年後攤商全數遷走後即擇期全面封館，屆時將提前公告周知。

至於坊間盛傳未來商場區域將轉作長照，晶品城說明，目前第一要務是安穩讓各進駐廠商離場，之後公告閉館時間時，也將一併說明未來經營方向。

竹市府交通處指出，晶品公司與櫃位攤商糾紛，依市府2013年與晶品公司所訂立的投資契約規定，該公司與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運所生的所有權利義務由民間機構負責。市府無法介入，但已要求業者妥善處理。

至於晶品城未來將作何規畫？市府交通處指出，據了解晶品公司配合大環境變遷及因應長期虧損，重新調整經營方向。市府會依契約及相關規定審慎審查晶品公司未來經營內容，以維護市府權益。