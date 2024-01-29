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春節桃園平龍宮廟景點交管看這裡 台66接國1封閉出爐
桃園市平鎮、龍潭警分局今天提出春節假期轄區國道匝道、景點交通管制措施，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口2月10日（初一）至12日（初三）每天早上5時至12時封閉，褒忠祠義民廟、龍岡異域故事館、東勢建安宮及龍潭大池、小人國、六福村遊樂園、石門水庫、龍元宮知名旅遊景點或廟宇信仰中心，春節期間採取彈性交通管制疏導，維護春節交通秩序。
平鎮分局表示，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，建議用路人使用替代道路，台66線往觀音方向，可在中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，台66線往大溪方向，可轉至台3線南下，或從台66線往觀音方向、接台61西濱線南下，避免塞車。
龍潭分局表示，龍潭大池、小人國及六福村遊樂園、石門水庫、龍元宮等旅遊園區或宮廟景點，春節吸引走春人潮，實施彈性交管，建議前往小人國、六福村遊樂園民眾，返程改走中原路、北上接龍潭交流道或南下接關西交流道，前往石門水庫走春，坪林站入口改人工現金收費進入，警方周邊加強交管，民眾切勿違規停車，返程請改走中豐路（台3線）北上或南下，勿走國3高原交流道，避免塞車。
平鎮區龍岡忠貞地區的異域故事館文化園區及周邊滇緬泰美食景點、褒忠祠義民廟及東勢建安宮在地信仰中心廟宇，春節吸引參香及走春人潮，平鎮警方表示，異域故事館、義民廟及建安宮的旅遊、進香人潮多，警方及義交自2月9日（除夕夜）至14日（年初五）每天上午10時至12時、下午2時至7時，在龍平路與中正三路口、環南路與復旦路口、金陵路與平東路口，連續6天實施彈性交通疏導管制措施，請遊客、香客遵行交管疏導維護行車秩序。
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