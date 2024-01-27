李正皓合作廠商做公益 助苗栗特殊學校赴美參賽

苗栗特殊教育學校啦啦隊4月將赴美國參加國際啦啦隊錦標賽，校長周敦懿表示，今年將獲政治評論員李正皓及行李箱廠商合作支持捐贈出國經費，盼在外界支持下，能再為國爭光。

周敦懿今天透過文字向媒體說明，去年學校啦啦隊赴美國參加國際啦啦隊錦標賽，因出國經費高，除了教育部國教署、體育署補助經費，也在友人協助下募到32個行李箱。今年友人再度幫忙聯繫李正皓，與行李箱廠商一同合作籌募出國經費。

李正皓昨天在臉書（Facebook）發文表示，苗栗特殊教育學校於2005年起成立啦啦隊社團，2020年起參與競技啦啦隊比賽，連續3年在全國啦啦隊錦標賽奪下心智障礙組冠軍。去年獲中華民國台灣競技啦啦隊協會推薦，赴美挑戰國際啦啦隊錦標賽，奪下世界特奧啦啦隊錦標賽銀牌。

李正皓表示，經與行李箱廠商取得共識，此次每賣出1個行李箱，就捐贈新台幣200元給苗栗特殊教育學校 ，作為支持該校今年4月再次前往美國參與「2024國際啦啦隊錦標賽」的出國經費。若沒有購買行李箱需求，也可直接捐款，詳情洽苗栗特殊教育學校。