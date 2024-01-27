快訊

捐完2億再追加捐5千萬 這位董座連任中山大學校友會總會長

警報大作！竹科電子廠晚間傳巨響 「白霧漫街道」騎士急掉頭

李正皓合作廠商做公益 助苗栗特殊學校赴美參賽

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗特殊教育學校啦啦隊4月將赴美國參加國際啦啦隊錦標賽，校長周敦懿表示，今年將獲政治評論員李正皓行李箱廠商合作支持捐贈出國經費，盼在外界支持下，能再為國爭光。

周敦懿今天透過文字向媒體說明，去年學校啦啦隊赴美國參加國際啦啦隊錦標賽，因出國經費高，除了教育部國教署、體育署補助經費，也在友人協助下募到32個行李箱。今年友人再度幫忙聯繫李正皓，與行李箱廠商一同合作籌募出國經費。

李正皓昨天在臉書（Facebook）發文表示，苗栗特殊教育學校於2005年起成立啦啦隊社團，2020年起參與競技啦啦隊比賽，連續3年在全國啦啦隊錦標賽奪下心智障礙組冠軍。去年獲中華民國台灣競技啦啦隊協會推薦，赴美挑戰國際啦啦隊錦標賽，奪下世界特奧啦啦隊錦標賽銀牌。

李正皓表示，經與行李箱廠商取得共識，此次每賣出1個行李箱，就捐贈新台幣200元給苗栗特殊教育學校 ，作為支持該校今年4月再次前往美國參與「2024國際啦啦隊錦標賽」的出國經費。若沒有購買行李箱需求，也可直接捐款，詳情洽苗栗特殊教育學校。

行李箱 李正皓

延伸閱讀

新北市立委開票結果／收復中和「綠地變藍天」 張智倫自行宣布當選

鄰里共餐變賄選？新北市中和30里長告李正皓、吳崢

造勢晚會找車位撞婦人骨折「不願收慰問紅包」 李正皓說清楚事情始末

造勢晚會找車位！名嘴李正皓趕替吳崢站台 路人提醒才知撞飛6旬婦

相關新聞

國道服務區拚種電移大樹遭批「瘋了嗎？」 生態團體：這還是綠能嗎？

高公局在國道三號苗栗西湖服務區北站停車場闢建太陽能光電場，日前施工移植場內的樹木，引起護樹人士不滿，有人抱怨「現在全台休...

十多年不間斷！NET讓新竹400名家扶孩子挑過年新衣 弱勢兒喜極而泣

本土服飾品牌NET十多年來都會讓家扶的孩子進館挑過年的保暖新衣，今年再捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，為新竹400名弱...

扮恐龍演話劇 融入瓦斯使用要領、滅火器運用

農曆春節將至，桃園消防第二大隊今於楊梅及中壢今分別舉行大型宣導活動，邀集小朋友體驗闖關並了解滅火器使用、瓦斯中毒等相關知...

新竹經國大橋改善說明會 議員質疑缺人行空間

經國大橋為連接竹北與竹科的重要幹道，上下班尖峰車流量巨大，常嚴重塞車。新竹縣府決定增設引道及機車道分流汽機車，預估完工後...

無私奉獻照顧受虐兒少 苗栗家扶寄養家庭授證表揚

3歲的「小龍」在媽媽懷孕3個月時診斷出腦部病變，但即將當兵的爸爸擔心「兵變」，堅持要求生下來，小龍出生後緊急開刀，但外觀...

新竹縣開辦關懷人培訓 鼓勵縣民加入陪伴孤獨長者行列

新竹縣政府為提供居住在機構裡卻無家屬探視的長者陪伴服務，今年持續開辦「關懷人培訓課程」，鼓勵民眾加入關懷人行列，安排每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。