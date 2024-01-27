機捷添購車廂 張善政邀立委助攻

桃園機場捷運爭取中央政府協助添購車廂，但交通部未同意，桃園市長張善政昨與國民黨立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲和立委當選人牛煦庭、邱若華、涂權吉開會，由市府團隊報告添購車廂理由與瓶頸，期待透過6人爭取中央點頭，也盼地方能有更多建設；呂玉玲代表6人說，未來會全力替桃園爭取中央支持與補助經費，讓市政順利推展。

張善政昨天邀請呂玉玲等人參訪桃園大眾捷運公司，聽取「桃捷智慧鐵道發展成果」簡報，介紹捷運目前智慧營運成果與未來的發展方向。他提到捷運軌道異物偵測系統尚無法偵測石頭、水泥塊等非導電體，指目前捷運智慧化只做到60、70分，因應未來捷運綠線列車是無司機員的自動駕駛系統，偵測異物的智慧科技顯得格外重要，也是未來的重點發展方向。

立法委員呂玉玲表示，桃園在張善政和市府團隊努力之下，很多建設修正後一一看見成果，如果和中央權責有關的建設計畫，他們在各委員會全力替桃園爭取中央支持與補助經費。

另外，桃園市府團隊也與立委們閉門座談，會中提到機捷運量增加但拜託中央協助添購車廂計畫卡關，也談到統籌分配稅款分配不均，同時也盼北橫國家風景區計畫能夠加速，捷運路網、國道、快速道路等交通建設也能獲中央經費挹注。

會後，市府與立委們共同發表3點說明，除了桃園6席立委未來在立法院各委員會爭取補助的力道會更強以外，必要時也會透過國民黨團為地方爭取。同時，雙方也達成共識，未來將定期舉辦市府與立委之間的座談會議，共同研商地方的發展政策。