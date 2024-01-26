張善政與桃園6立委開政策會議 鎖定4大類30項建設計畫

桃園市長張善政今日下午邀請6名立委當選人到桃園大眾捷運公司聽智慧化簡報，結束後另外開政策會談，市政府多位局處長都出席。會談歷經兩小時，政策交流鎖定捷運、工程建設、觀光旅遊與其他重大公共政策4大類範疇，市府提出近30項計畫方向與委員們交換意見。

張善政強調，雖然連任和新當選立委都是國民黨籍立委，但是市政建設沒有顏色，市府未來將與立委們密切合作，共同爭取每個選區的亮點。6名立委也一致表示，將會在立院各委員會與院會分進合擊，重大議題更會透過黨團力量爭取，新會期為桃園爭取更多建設。

張市長今日邀請新當選立委邱若華、牛煦庭、涂權吉和連任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲參訪桃園捷運公司，聽取智慧鐵道計畫的成果，參訪結束後開閉門會議，市府提出上述4大議題與委員們交換意見。

針對捷運建設類，市府提出機場捷運產權移轉計畫、增購列車、捷運綠線修正、捷運三鶯線延伸八德與捷運綠線延伸大溪計畫。市府表示，由於桃市府是機場捷運地方營運主管機關，為了管用合一，主張支付10.08億元產權移轉對價，取得機場捷運A1至A21站產權，包含A8、A9與A19等3站土開不動產；另外，因應115年第三航廈及A14站完工啟用，桃園國際機場入出境旅客搭乘機場捷運日均運量，將超過每日6萬人次以上，現有運能無法滿足未來各項開發建設帶來的搭乘需求。

桃捷公司評估，未來營運及維修需求共46列列車，扣除現行31列列車，且考量未來直達車車廂不易購置，建議統一增購15輛列車，預估共需88.64億元。市府表示，機場捷運系統主要肩負國際旅運與首都、相關城際輸運功能，期待協助爭取中央全額補助。針對綠線修正、捷運三鶯線延伸八德計畫與捷運綠線延伸大溪計畫可行性研究，也需要促請中央加速審查及核定。

在工程建設方面，市府也提出多條路網興建計畫，包括板龍、新梅龍兩條快速道路計畫，需要建請交通部公路局盡速完成委託研究發包，並啟動評估作業。市府也提出推動桃園市快速道路路廊選線評估，去年已完成「桃園整體運輸規劃暨分期發展計畫」，提出「五縱五橫高快速道路路網」，闢建快速道路串連既有國1、國2、國3、臺61、臺66以及規畫中的國1甲、國2甲，紓解國道交通，補足路網缺口。

在觀光旅遊方面，市府再次強調北橫國家風景區設立的必要性，也提出北橫整體交通系統改善規劃，以改善北橫沿線假日、花季、活動季所產生的交通壅塞、停車空間不足等問題，針對北橫整體交通系統改善規畫，提出接駁轉運系統建置計畫。

其次，市府提出羅浮轉運站規劃，將於羅浮地區，規畫複合式商業、停車及轉運空間，預計停車規模1200台，並販售在地農特產品及提供餐飲服務等，希望立委協助向交通部觀光署協調，儘快確認「北橫國家風景區」劃設範圍，並辦理評鑑及後續公聽會事宜。