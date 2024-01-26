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春節玩華泰名品城、仁海宮怕塞車 中壢警分局規畫替代道路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
春節連假即將到來，中壢警分局規畫中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城及各大賣場周邊容易壅塞的路段規畫替代道路。圖／中壢警分局提供
春節連假即將到來，中壢警分局規畫中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城及各大賣場周邊容易壅塞的路段規畫替代道路。圖／中壢警分局提供

春節連假即將到來，中壢警分局為使前來中壢地區購物、參香的民眾能行車順暢，中壢警分局規畫中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城及各大賣場周邊容易壅塞的替代道路

中壢警指出，依往年經驗春節前後可分成年貨採購、返鄉、走春等階段，轄內仁海宮、高鐵周邊商場如華泰名品城、置地廣場及IKEA皆為轄區交通疏導重點，春節期間必有龐大旅遊及購物人潮。

為能有效紓解交通避免塞車回堵，於2月8至14日仁海宮廟前閃燈號誌，改為24小時全時段紅綠燈號誌管制，並於青埔商圈周遭的青埔、洽溪路口與青昇、華泰大道路口，分別設置禁止迴轉及禁止左轉牌面，使能有效疏導車潮。

中壢交流道替代道路南下平鎮區民族路右轉環南路（台1線），右轉延平路（台1線）南下。北上平鎮區民族路左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向，右轉台15線濱海公路北上。

內壢交流道替代道路南下中壢區中園路右轉中華路（台1線），右轉環北路（台1線）南下。北上中壢區中園路左轉中華路（台1線）北上。

華泰名品城替代道路南下走內壢交流道下，或從國道2號大園交流道下由中山南路進入青埔地區避開大竹交流道。北上國道1號平鎮系統接台66線下台31線進入青埔。

中壢警分局長唐嘉仁表示，春節連續假期期間，中壢分局持續為民服務不打烊，持續針對轄內大型商場、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控。

替代道路 春節 華泰名品城 桃園

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