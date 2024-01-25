桃市府兩天走30公里踏勘 確認捷運橘線路網開發效益

桃園市政府捷運工程局繼去年12月辦理捷運青線13公里步行踏勘，局長劉慶豐今天再邀桃園大眾捷運公司等相關單位近40人，連同明天中午前要步行完成捷運橘線近30公里路線踏勘，在顧問公司人員說明下，實地瞭解路廊沿線環境狀況，有助後續工程推動。

劉慶豐表示，捷運橘線整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線兩條路線，總長近30公里，串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭6個行政區，扮演緩解桃園至中壢間的長期交通擁擠問題的角色，可以縮短三分之一通勤時間。預估捷運橘線運量是二期路網各路線運量最高的捷運路線，服務的行政區總人口高達160萬人，占桃園市全區人口近70%。

為確保捷運橘線順利推進，劉慶豐說明去年已啟動橘線的可行性研究案招標，於今年1月完成發包。橘線未來將規畫銜接捷運綠線G10站（桃園區大興西路、中正路口）、機場捷運A21站（中壢環北站）、捷運青線及台鐵平鎮站，興建後將能充分發揮路網效益，並將橘線從單一路線逐步推動與各捷運線交會形成的十字路網，以擴大服務範圍，打造四通八達的捷運路線。